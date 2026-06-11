Budget-Krach im Nationalrat: Jetzt geht es ums Sparpaket

In Wien wird über das Doppelbudget 2027 und 2028 gestritten. Die Regierung spricht von einem klaren Plan, die Opposition sieht falsche Prioritäten und neue Belastungen.

Nach der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat im Nationalrat die erste Debatte über die Bundesfinanzgesetze 2027 und 2028 begonnen. Gleich zum Auftakt wurde klar: Dieses Doppelbudget wird politisch hart umkämpft. Die Koalitionsparteien verteidigten den Entwurf der Regierung, FPÖ und Grüne übten teils scharfe Kritik. FPÖ-Chef Herbert Kickl sagte, er glaube nicht, dass das Zahlenwerk halten werde. Er warf Marterbauer „ideologische Scheuklappen“ vor. Grünen-Chefin Leonore Gewessler sprach von einer falschen Prioritätensetzung.

Kickl will Nulldefizit

Kickl kritisierte vor allem das geplante Defizitziel von 3 Prozent. Aus seiner Sicht sei das zu wenig ambitioniert. Ziel müsse eigentlich ein Nulldefizit sein. Mit einem Defizit von 3 Prozent werde man „aus dem politischen Schlammassel“ nicht herauskommen, meinte er. Außerdem würden die Sparpläne laut Kickl wieder Pensionisten und Familien treffen. Er sprach von der „nächste Belastungskeule“ und warf der Regierung vor, nicht bei sich selbst und in den Strukturen des Staates zu sparen.

©Parlamentsdirektion/​Bernadette Sattler-Remling Herbert Kickl kritisierte das geplante Defizitziel und forderte ein Nulldefizit.

Regierung kontert

Die Regierungsparteien hielten dagegen. ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl sagte, das Budget entstehe „in keiner einfachen Zeit“. Stabile Preise, niedrige Energiekosten, Frieden in Europa und verlässliche Rahmenbedingungen seien nicht mehr selbstverständlich. Die Regierung reagiere darauf aber „nicht mit Panik“, sondern mit Verantwortung. Gödl verwies auf Investitionen in Standort und Zukunft, die Senkung der Lohnnebenkosten für Unternehmen und mehr Geld für die Landesverteidigung. Auch SPÖ-Klubobmann Philip Kucher verteidigte den Kurs. Die Regierung habe darauf geachtet, „dass wir nicht nur gerecht sparen“, sondern auch in Gesundheit, Kinderbetreuung, Standort und Arbeitsmarkt investiert werde.

©Parlamentsdirektion/​Bernadette Sattler-Remling Philip Kucher verteidigte den Budgetkurs der Regierung und kritisierte FPÖ und Grüne.

Wer schuld ist

Kucher richtete seine Kritik auch an FPÖ und Grüne. Beide hätten das „Budgetschlammassel“ mitverursacht, sagte er. Bei der Übernahme der Regierungsverantwortung habe das Budgetloch 23 Milliarden Euro betragen. Dieses Loch müsse die Regierung nun „aufräumen“. Kucher sagte, es sei nicht nur Sebastian Kurz gewesen, der „am Loch gegraben“ habe. Auch Heinz-Christian Strache, Werner Kogler, Leonore Gewessler und Herbert Kickl hätten „die Schaufel in der Hand gehabt“. Aus seiner Sicht sollten Grüne und FPÖ nun mithelfen, das Budget zu sanieren.

NEOS: Speck weg

NEOS-Klubobmann Yannick Shetty sagte, Österreich habe jahrzehntelang über seine Verhältnisse gelebt. Das Budget sei bei Regierungsübernahme „am Ende“ gewesen. Österreich habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Deshalb müsse der „Schuldenspeck“ Schritt für Schritt abgebaut werden. Shetty betonte, dass der Staat zuerst „bei sich selbst“ spare. So würden klimaschädliche Subventionen abgebaut und 2.600 Stellen im öffentlichen Dienst nach Pensionierungen nicht mehr nachbesetzt. Gleichzeitig kündigte er Investitionen in Bildung, Kindergärten und Schulen an. „Die Gießkanne wird eingepackt“, sagte Shetty.

©Parlamentsdirektion/​Bernadette Sattler-Remling Yannick Shetty kündigte an, den „Schuldenspeck“ Schritt für Schritt abzubauen.

Grüne kritisieren

Gewessler sieht dagegen eine unfaire Verteilung der Lasten. Es gebe eine kleine Gruppe, die nicht zur Budgetkonsolidierung beitragen müsse: „die Superreichen“. Jene, „die viele Millionen und Milliarden erben“, würden nichts zur Sanierung des Staatshaushalts beitragen. Stattdessen kürze die Regierung laut Gewessler bei Alleinerzieherinnen. Außerdem fehle aus ihrer Sicht Geld für mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung. Sie kritisierte auch Ausgaben für Autobahnen durch ein Naturschutzgebiet.

©Parlamentsdirektion/​Bernadette Sattler-Remling Leonore Gewessler warf der Regierung eine falsche Verteilung der Lasten vor.

Marterbauer bleibt dabei

Finanzminister Markus Marterbauer verteidigte den Entwurf. „Wir haben einen Plan, der nachvollziehbar ist“, sagte er. Für ihn ist es „ein gutes Budget“. Was es mit ihm nicht geben werde, sei „ein Kahlschlag im Sozialstaat“. Den Vorwurf, die Regierung sei bereits mit dem ersten Doppelbudget gescheitert, wies er zurück. Die Budgetziele 2025 seien erreicht worden, man liege sogar „weit über Plan“. Marterbauer räumte ein, dass die Einnahmenseite von der wirtschaftlichen Lage abhänge. Ausgabenseitig zeigte er sich aber optimistisch, dass das Doppelbudget halten werde.