Hervis-Schließungen: Sozialplan und Härtefonds vereinbart

Nach den angekündigten Hervis-Schließungen in Österreich gibt es nun einen Sozialplan für Betroffene. Die Gewerkschaft GPA warnt: Nichts unterschreiben, bevor es geprüft wurde.

Nach den angekündigten Filialschließungen bei Hervis meldet sich nun die Gewerkschaft GPA zu Wort. Hintergrund ist der geplante Abbau von über hundert Beschäftigten in Österreich. Für die Betroffenen bedeutet das nicht nur den Verlust eines Arbeitsplatzes, sondern auch viel Unsicherheit. Michael Huber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Salzburg, spricht von einem deutlichen Einschnitt: „Die Schließung mehrerer Hervis-Filialen und der damit verbundene Abbau von über hundert Beschäftigten ist ein schwerer Einschnitt für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“.

Sozialplan erzielt

Damit die Folgen für die Beschäftigten abgefedert werden, wurde gemeinsam mit dem Betriebsrat ein Sozialplan vereinbart. Laut Huber sei das gerade in dieser Situation besonders wichtig. Er verweist dabei auch auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. „Wenn Arbeitsplätze verloren gehen, stehen stets persönliche Schicksale dahinter. Umso wichtiger ist es, dass gemeinsam mit dem Betriebsrat ein Sozialplan vereinbart werden konnte, um die negativen Auswirkungen abzufedern“, erklärt Huber.

Hilfe in Härtefällen

Zusätzlich zum Sozialplan wurde auch ein Härtefonds vereinbart. Dieser soll besonders schwierige Einzelfälle zusätzlich unterstützen. Welche Fälle genau darunterfallen, ist aber noch nicht endgültig fixiert. „Darüber hinaus wurde ein Härtefonds vereinbart, mit dem besonders schwierige Einzelfälle zusätzlich unterstützt werden sollen. Die konkreten Kriterien für diesen Fonds werden derzeit ausgearbeitet“, berichtet Huber.

Nichts vorschnell unterschreiben

Die Gewerkschaft rät betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich vor einer Unterschrift beraten zu lassen. Anlaufstellen sind der Betriebsrat oder die Gewerkschaft GPA. So soll verhindert werden, dass Beschäftigte etwas unterschreiben, das für ihre persönliche Situation nachteilig sein könnte. Huber sagt dazu klar: „Wenden Sie sich an den Betriebsrat oder die Gewerkschaft, bevor Sie etwas unterschreiben. So kann bestmöglich auf die individuelle Situation eingegangen werden. Als Gewerkschaft unterstützen und beraten wir unsere Mitglieder in allen Bundesländern“.

Hintergrund zu Hervis

Hervis hatte zuvor angekündigt, im Laufe des Jahres 2026 mehrere Filialen in Österreich zu schließen. Betroffen sind 17 von derzeit 93 Standorten. Laut Unternehmen seien diese Filialen nicht ertragsbringend zu betreiben. Für die Gewerkschaft zeigt der Fall auch, welche Rolle ein Betriebsrat in solchen Situationen spielt. „Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig betriebliche Mitbestimmung ist: Der Betriebsrat gibt den Beschäftigten eine starke Stimme, dem Unternehmen einen klaren Verhandlungspartner und macht einen Sozialplan überhaupt erst möglich“, betont Huber.