Drama in Osttirol: Kind (8) von Auto erfasst und schwer verletzt

Unfall in Lienz: Ein 8-jähriger Junge wurde auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Nach dem schweren Zusammenstoß auf der Grafendorfer Straße in Lienz musste ein 8-jähriger Tretrollerfahrer ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem schweren Zusammenstoß auf der Grafendorfer Straße in Lienz musste ein 8-jähriger Tretrollerfahrer ins Krankenhaus gebracht werden.

In Lienz kam es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Autofahrerin war gegen 11:45 Uhr auf der Grafendorfer Straße in Richtung Süden unterwegs, als ein achtjähriger Schüler im selben Bereich mit seinem Tretroller fuhr. Auf einem dortigen Schutzweg kollidierten die beiden aus bislang ungeklärter Ursache.

Kind erlitt schwere Verletzungen

Der Junge stürzte durch den Zusammenstoß und erlitt schwere Verletzungen. Die Pkw-Lenkerin leistete sofort Erste Hilfe. Nach der weiteren medizinischen Versorgung durch die alarmierten Rettungskräfte wurde das Kind mit dem Rettungswagen in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.