Österreich: Gesundheitsausgaben knacken 60-Milliarden-Marke

In Österreich wurde 2025 so viel fürs Gesundheitswesen ausgegeben wie noch nie: Laut Statistik Austria stiegen die laufenden Gesundheitsausgaben auf 61,3 Milliarden Euro.

Erstmals haben die laufenden Gesundheitsausgaben in Österreich die Marke von 60 Milliarden Euro überschritten. Laut einer ersten Schätzung von Statistik Austria lagen sie im Jahr 2025 bei 61,3 Milliarden Euro. Das entspricht 11,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Vergleich zu 2024 wurden damit um 3,5 Milliarden Euro mehr für Gesundheitsleistungen und Gesundheitsgüter ausgegeben.

Plus fällt kleiner aus

Ganz neu ist der Anstieg nicht: Auch in den Jahren davor sind die Gesundheitsausgaben gestiegen. Auffällig ist aber, dass das Wachstum 2025 moderater ausfiel als im Jahr davor. Während die Ausgaben 2024 noch um 8,3 Prozent zulegten, waren es 2025 laut Statistik Austria 6,1 Prozent. Gleichzeitig wuchsen die Gesundheitsausgaben stärker als das nominelle Bruttoinlandsprodukt. Deshalb stieg ihr Anteil an der Wirtschaftsleistung von 11,7 Prozent im Jahr 2024 auf 11,9 Prozent im Jahr 2025.

Größten Teil übernahmen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger

Den größten Teil der laufenden Gesundheitsausgaben übernahmen weiterhin Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger. Sie kamen 2025 für 46,4 Milliarden Euro auf. Das waren 75,6 Prozent der gesamten laufenden Gesundheitsausgaben. Zuwächse gab es laut Statistik Austria in allen Bereichen des Gesundheitswesens, unter anderem bei Krankenanstalten, in der Langzeitpflege und bei medizinischen Gütern. Insgesamt stiegen die öffentlichen Ausgaben um 5,9 Prozent gegenüber 2024.

Private Ausgaben legten zu

Auch die privaten Ausgaben legten zu. Dazu zählen unter anderem Ausgaben privater Haushalte, freiwilliger Krankenversicherungen, privater Organisationen ohne Erwerbszweck und Unternehmen. Sie beliefen sich 2025 auf 15,0 Milliarden Euro. Das entspricht 24,4 Prozent der laufenden Gesundheitsausgaben. Im Vergleich zu 2024 bedeutet das ein Plus von 6,5 Prozent. Dieser Anstieg lag über dem durchschnittlichen jährlichen Plus zwischen 2018 und 2024.

Erste Schätzung

Statistik Austria weist darauf hin, dass es bei den Zahlen für 2025 noch Unsicherheiten gibt. Das betrifft vor allem die privaten Ausgaben. Grundlage der Berechnung ist das „System of Health Accounts“. Darin enthalten sind laufende Gesundheitsausgaben, aber keine Investitionen im Gesundheitsbereich. Auch Ausgaben für Langzeitpflege werden in dieser Rechnung mitgezählt.