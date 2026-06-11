Rasen wird teurer: Verkehrsstrafen sollen in Österreich steigen

In ganz Österreich sollen Verkehrsstrafen ab 2027 einheitlicher werden. Grund sind mehr Unfälle mit Verletzten und Tote durch zu hohes Tempo.

Weil tödliche Unfälle durch zu hohes Tempo zunehmen, will die Regierung Verkehrsstrafen ab 2027 österreichweit vereinheitlichen und teils erhöhen.

Weil tödliche Unfälle durch zu hohes Tempo zunehmen, will die Regierung Verkehrsstrafen ab 2027 österreichweit vereinheitlichen und teils erhöhen.

Die Bundesregierung bringt eine Novelle der Straßenverkehrsordnung sowie eine Anpassung der Anonymverfügungsverordnung in Begutachtung. Ziel ist eine bundesweit einheitliche und zeitgemäße Regelung der Verkehrsstrafen ab 2027. Im Mittelpunkt stehen dabei Verkehrssicherheit und Vorbeugung. Besonders geht es um schwere Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Mehr schwere Unfälle

Laut Jahresbilanz 2025 der Statistik Austria ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden durch überhöhte Geschwindigkeit deutlich gestiegen. 2024 waren rund 14 Prozent aller Unfälle mit Verletzten auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen. 2025 lag dieser Anteil bereits bei über 16 Prozent. Bei rund einem Drittel aller tödlichen Verkehrsunfälle war zu hohes Tempo die Hauptursache. Im Vergleich zum Vorjahr kamen dadurch zusätzlich 15 Menschen ums Leben.

Hanke: „Unfallzahlen zeigen, dass Handlungsbedarf besteht“

Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) betont: „Die Sicherheit der Menschen auf Österreichs Straßen hat für diese Bundesregierung höchste Priorität. Die aktuellen Unfallzahlen zeigen klar, dass weiterer Handlungsbedarf besteht. Wer Verkehrsregeln missachtet, gefährdet oft nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Konsequente und bundesweit einheitliche Regelungen leisten daher einen wichtigen Beitrag dazu, schwere Unfälle zu verhindern und Menschenleben zu schützen“ Auch sein Appell ist deutlich: „Jeder tödliche Verkehrsunfall ist einer zu viel! Sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten wird leider nach wie vor als Kavaliersdelikt gesehen. Die Realität zeigt jedoch, dass es einer der Hauptgründe für tödliche Verkehrsunfälle ist. Damit muss endlich Schluss sein!“

©Stadt Wien/David Bohmann Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) will mit einheitlichen Strafen die Verkehrssicherheit in Österreich erhöhen.

Strafen werden angepasst

Derzeit gibt es in den Bundesländern teils unterschiedliche Strafhöhen für vergleichbare Verkehrsdelikte. Das soll sich ändern. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 30 km/h soll der Strafrahmen von bisher 150 bis 5.000 Euro auf künftig 200 bis 5.000 Euro steigen. Bei mehr als 40 km/h innerorts beziehungsweise 50 km/h außerorts ist eine Anhebung von bisher 300 bis 5.000 Euro auf künftig 400 bis 6.000 Euro vorgesehen. Auch die Strafbeträge bei Anonymverfügungen sollen österreichweit vereinheitlicht werden.

Keine pauschale Erhöhung

Laut Regierung sollen nicht alle Strafen pauschal steigen. Bei Delikten ohne direkten Bezug zur Verkehrssicherheit, etwa bestimmten Parkverstößen, geht es vor allem um eine Angleichung auf das jeweils höchste bestehende Landesniveau. Betroffen sind unterschiedliche Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, neben dem Autoverkehr auch Regelungen für den Radverkehr. Hanke sagt abschließend: „Verkehrssicherheit entsteht durch das Zusammenspiel aus wirksamen Regeln, moderner Infrastruktur und konsequenter Kontrolle. Unser Ziel ist klar: weniger schwere Unfälle und mehr Sicherheit für alle Menschen im Straßenverkehr.“