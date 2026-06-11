Schockmoment: 11-Jährige unter 5-Tonnen-Gabelstapler gezogen

Zu einem schweren Unfall mit einem Gabelstapler ist es am Donnerstagnachmittag in Längenfeld in Tirol gekommen. Ein 11-jähriges Mädchen wurde dabei unter einen Reifen gezogen und schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 11. Juni 2026, gegen 17.15 Uhr. Ein 35-Jähriger lenkte einen rund fünf Tonnen schweren Gabelstapler rückwärts aus einer Garagenausfahrt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 11-jähriges Mädchen auf der linken Seite des Fahrzeugs. Es stand auf dem Einstiegsbrett des Staplers, als es zu dem folgenschweren Unfall kam.

Schwere Verletzungen am Fuß

Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet das Mädchen mit dem linken Schuh in den Bereich des linken Vorderreifens. In weiterer Folge wurde die 11-Jährige unter den Reifen gezogen. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen im Bereich des linken Fußes. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde das Mädchen mit dem Notarzthubschrauber Martin 8 in das Krankenhaus Zams geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2026 um 20:50 Uhr aktualisiert