28-Jähriger sieht Polizei, flüchtet sofort

Ein wegen mehrerer Gewaltdelikte gesuchter 28-Jähriger ist am 9. Juni 2026 in Antiesenhofen festgenommen worden. Zuvor flüchtete der Mann vor der Polizei und konnte erst nach einer groß angelegten Fahndung im Wald gefasst werden.

Während des Streifendienstes im Gemeindegebiet von Antiesenhofen (Bezirk Ried) in Oberösterreich konnten Polizisten am 9. Juni 2026 gegen 15.40 Uhr einen seit Anfang Juni 2026 auf der Flucht befindlichen und wegen mehrerer Gewaltdelikte von der Staatsanwaltschaft Ried zur Festnahme ausgeschriebenen 28-jährigen Deutschen aus dem Bezirk Ried wahrnehmen. „Als der Mann die Beamten erblickte, flüchtete er sofort“, berichtet die Polizei. Nach einer großangelegten Fahndung konnte der 28-Jährige gegen 18 Uhr in einem nahegelegenen Waldstück festgenommen werden. Er wurde anschließend in die Justizanstalt Ried eingeliefert.