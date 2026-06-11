Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: 5 Minuten/ Pexels
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten im Vordergrund und im Hintergrund einen Bach im Wald.
Gesuchter Mann flüchtet vor Polizei und wird in Antiesenhofen (Oberösterreich) festgenommen.
Ried
11/06/2026
Festnahme

28-Jähriger sieht Polizei, flüchtet sofort

Ein wegen mehrerer Gewaltdelikte gesuchter 28-Jähriger ist am 9. Juni 2026 in Antiesenhofen festgenommen worden. Zuvor flüchtete der Mann vor der Polizei und konnte erst nach einer groß angelegten Fahndung im Wald gefasst werden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Während des Streifendienstes im Gemeindegebiet von Antiesenhofen (Bezirk Ried) in Oberösterreich konnten Polizisten am 9. Juni 2026 gegen 15.40 Uhr einen seit Anfang Juni 2026 auf der Flucht befindlichen und wegen mehrerer Gewaltdelikte von der Staatsanwaltschaft Ried zur Festnahme ausgeschriebenen 28-jährigen Deutschen aus dem Bezirk Ried wahrnehmen. „Als der Mann die Beamten erblickte, flüchtete er sofort“, berichtet die Polizei. Nach einer großangelegten Fahndung konnte der 28-Jährige gegen 18 Uhr in einem nahegelegenen Waldstück festgenommen werden. Er wurde anschließend in die Justizanstalt Ried eingeliefert.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: