Freitag bringt erst Sonne, dann dichte Wolken in Österreich

Am Freitag, dem 12. Juni, zeigt sich das Wetter in Österreich zunächst noch zweigeteilt. „Bis zum Vormittag scheint vor allem im Süden und Osten noch öfter die Sonne“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Gleichzeitig ziehen von Nordwesten zunehmend dichte Wolken auf und verdrängen den Sonnenschein nach und nach in allen Regionen. Bis Mittag setzt im Westen vielerorts Regen ein. Im Osten und Süden bleibt es länger trocken, dort sind nur vereinzelt Regenschauer zu erwarten. Der Wind weht im Norden und Osten oft lebhaft aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 5 und 13 Grad, tagsüber werden 14 bis 22 Grad erreicht.