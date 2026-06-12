Neue Sternwanderung verbindet sechs Almen in Tirol

In der Region Hall-Wattens wartet ein neues Bergerlebnis: Die „Almen-Sternwanderung“ führt von einem zentralen Ausgangspunkt zu sechs Almen im Karwendel und in den Tuxer Alpen.

Schroffe Kalkgipfel auf der einen Seite, sanftere Bergformen auf der anderen: Genau dieser Gegensatz macht die Region Hall-Wattens aus. Mit der neuen „Almen-Sternwanderung“ soll diese Vielfalt nun auf besondere Weise erlebbar werden. Die Wanderungen starten von einem zentralen Ausgangspunkt in der Region Hall-Wattens aus. Von dort geht es zu sechs Almen im Karwendel und in den Tuxer Alpen.

Natur und Genuss

Die neue Route richtet sich an Naturliebhaber und Kulinarik-Fans. Denn die Almen sind nicht nur Rastplätze am Berg, sondern auch Teil der Tiroler Kulturlandschaft. „Unsere Almen sind weit mehr als nur Verpflegungsstationen; sie sind das Herzstück unserer alpinen Kulturlandschaft“, erklärt Martin Friede, Geschäftsführer von Hall-Wattens Tourismus.

Zwei Gebirge

Die Almen-Sternwanderung führt in zwei unterschiedliche Gebirgszüge. In den Tuxer Alpen wandert man auf die Tulfeinalm, die Largozalm und die Steinkasernalm. Im Karwendel warten die Thaurer Alm mit der imposanten „Kaisersäule“, die Walderalm und St. Magdalena im Halltal. So kannst du je nach Vorliebe zwischen verschiedenen Etappen wählen. Praktisch ist auch die Anreise: Fast alle Ausgangspunkte sind laut Hall-Wattens Tourismus gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder der Bergbahn erreichbar.