Jetzt ist es fix: Clemens Pig wird ab 2027 der neue ORF-Chef

Der ORF-Stiftungsrat hat Clemens Pig zum neuen Generaldirektor gewählt. Der bisherige Chef der Austria Presse Agentur (APA) soll den öffentlich-rechtlichen Sender ab Jänner 2027 für die kommenden fünf Jahre leiten.

Clemens Pig wurde heute, am Freitag, dem 12. Juni 2026, in der Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrats mit einer Mehrheit von 21 Stimmen zum ORF-Generaldirektor bestellt. Hier mit ORF-Generalirektorin Ingrid Thurnher.

Clemens Pig wurde heute, am Freitag, dem 12. Juni 2026, in der Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrats mit einer Mehrheit von 21 Stimmen zum ORF-Generaldirektor bestellt. Hier mit ORF-Generalirektorin Ingrid Thurnher.

Die Entscheidung fiel nach einer außergewöhnlich langen Sitzung. Rund 15 Stunden lang beriet der Stiftungsrat über die Zukunft des größten Medienhauses des Landes. Am Ende erhielt Pig 21 von 35 Stimmen und setzte sich damit deutlich gegen mehrere Mitbewerber durch.

Klare Mehrheit nach historischem Wahlmarathon

Neben Clemens Pig waren mehrere bekannte Medienmanager und ORF-Führungskräfte ins Rennen gegangen. So wurden im Rahmen des Ausfallsverfahren von den 75 rechtzeitig eingelangten Bewerbungen schließlich auf 13 Personen gekürzt, 5 Minuten hat berichtet: Wer wird neuer ORF-Chef? Bewerberliste auf 13 Personen gekürzt. Dennoch zeichnete sich im Laufe des Auswahlverfahrens ab, dass der Tiroler als einer der Favoriten galt. Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer sprach nach der Wahl von einem „klaren Votum“ für das vorgestellte Zukunftskonzept. Der Auswahlprozess sei umfassend, transparent und entsprechend den neuen europäischen Vorgaben durchgeführt worden.

Vom APA-Chef an die Spitze des ORF

Der 51-Jährige ist in der österreichischen Medienbranche seit Jahren eine bekannte Persönlichkeit. Bereits während seines Studiums beschäftigte sich Pig intensiv mit Medienanalyse und politischer Kommunikation. Später wechselte er zur APA, wo er seit 2016 als Vorsitzender der Geschäftsführung tätig war. Nun übernimmt er die Verantwortung für den ORF in einer Phase großer Veränderungen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht vor finanziellen Herausforderungen, mehr dazu unter anderem hier: Sparkurs beim ORF: Steht die Millionenshow vor dem Aus?, gleichzeitig verändern Digitalisierung und neue Medienangebote das Nutzungsverhalten des Publikums grundlegend.

„Vom Rundfunk zur Plattform der Gesellschaft“

In seinem ersten Statement nach der Wahl machte Pig deutlich, wohin er den ORF entwickeln möchte. „Ich nehme diese Verantwortung mit Demut und Dankbarkeit an“, sagte der designierte Generaldirektor. Sein Ziel sei es, den ORF zu einer „Plattform der Gesellschaft“ weiterzuentwickeln. Dabei setzt Pig auf drei zentrale Schwerpunkte: Vertrauen, Digitalisierung und regionale Stärke. „Die Herausforderungen für den ORF sind groß, vielfältig und gleichzeitig“, erklärte er. Besonders wichtig seien eine moderne Streaming-Strategie, neue Angebote für junge Menschen sowie die Stärkung regionaler Inhalte.

Schwierige Jahre für den ORF

Die Aufgabe wird keine einfache sein. Der ORF steht unter erheblichem finanziellen Druck. Die Haushaltsabgabe bleibt bis 2029 eingefroren, gleichzeitig fallen wichtige staatliche Ausgleichszahlungen weg. Die Folge: Der Sender muss in den kommenden Jahren Einsparungen bewältigen und gleichzeitig seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen. Pig betonte deshalb, dass Vertrauen und Akzeptanz in der Bevölkerung entscheidend seien. Der ORF müsse seine Rolle als unabhängiges Medienhaus weiter stärken und gleichzeitig den digitalen Wandel konsequent vorantreiben.

Neue Führungsmannschaft wird gesucht

Mit der Wahl des Generaldirektors beginnt nun die nächste wichtige Phase. Pig muss in den kommenden Monaten sein künftiges Führungsteam zusammenstellen. Neben den Landesdirektoren sind mehrere zentrale Direktionsposten neu zu besetzen. Dabei kündigte der designierte ORF-Chef bereits an, auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis Wert zu legen. „Die einzige Vorgabe, die ich mir selbst mache, ist ein striktes Geschlechterverhältnis in der Führungsebene“, sagte Pig.

ORF vor entscheidenden Jahren

Mit Clemens Pig übernimmt ein Medienmanager die Führung des ORF, der als Verfechter von Innovation, Digitalisierung und journalistischer Qualität gilt. Ob ihm der Spagat zwischen Sparzwang, technologischem Wandel und öffentlichem Auftrag gelingt, wird sich in den kommenden fünf Jahren zeigen. Seine Funktionsperiode beginnt mit 1. Jänner 2027 und endet am 31. Dezember 2031.