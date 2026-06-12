Die nächste Front ist da: Wetterlage in Österreich bleibt angespannt

Kaum haben sich viele Regionen von Starkregen und Gewittern erholt, kündigt sich bereits die nächste Wetteränderung an. Meteorologen erwarten am Wochenende erneut Schauer und Gewitter. Besonders eine Region könnte betroffen sein.

Die vergangenen Tage haben vielerorts Spuren hinterlassen. Überflutete Straßen, umgestürzte Bäume und heftige Gewitter sorgten in mehreren Bundesländern für zahlreiche Feuerwehreinsätze, so auch in der Steiermark, 5 Minuten hat berichtet: Unwetter wüten in der Steiermark: Straßen überflutet, Bäume stürzen. Nun blicken Meteorologen bereits auf die nächste Wetterentwicklung und die bleibt weiterhin wechselhaft. Auch am Wochenende ist in Österreich keine nachhaltige Wetterberuhigung in Sicht. Nach Angaben von GeoSphere Austria ziehen erneut Frontensysteme über das Land und bringen regional Schauer, Gewitter und teils kräftige Niederschläge.

Wetter bleibt in Bewegung

Bereits am Freitag macht sich eine Warmfront bemerkbar. Vor allem entlang der Alpennordseite ziehen immer wieder dichte Wolkenfelder durch, dazu fällt gebietsweise Regen. Während sich das Wetter im Südosten zeitweise freundlicher präsentiert, bleibt es in vielen anderen Regionen unbeständig. Im Tagesverlauf breiten sich die Niederschläge weiter ostwärts aus. Besonders in den nördlichen Landesteilen sind lokal größere Regenmengen möglich. Vor allem am Abend kommt es zu Regenschauer: „In der Nacht regnet es besonders von Salzburg ostwärts zeitweise verbreitet, weitgehend trocken ist es im Süden und teils schon im Westen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West, im Süden ist der Wind schwach. Die Tiefsttemperaturen der Nacht liegen zwischen 9 und 16 Grad“, so die GeoSphere.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Kaltfront bringt neue Schauer und Gewitter

Am Wochenende folgt die nächste Wetteränderung. Eine Kaltfront eines Tiefdruckgebietes über Nordeuropa erreicht den Alpenraum und sorgt erneut für Bewegung in der Atmosphäre. Vor allem am Sonntag steigt die Gewitterneigung wieder deutlich an. Neben einzelnen Regenschauern rechnen Wetterexperten auch mit lokalen Gewittern. Besonders im Südosten Österreichs können diese kräftiger ausfallen. „Im Alpenvorland und in der Ostregion bläst oft lebhafter, stellenweise starker West- bis Nordwestwind, ansonsten gibt es vor allem in Gewitternähe auffrischende Böen. Frühtemperaturen 7 bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen von Nord nach Süd etwa 18 bis 27 Grad“, teilt GeoSphere mit.

Temperaturen steigen wieder an

Trotz der wechselhaften Wetterlage steigen die Temperaturen am Wochenende wieder spürbar an. Am Samstag werden in manchen Regionen bereits bis zu 29 Grad erwartet. Auch der Sonntag startet vielerorts freundlich und mit sonnigen Abschnitten. Erst im Tagesverlauf bilden sich vermehrt Quellwolken, aus denen sich örtlich Schauer und Gewitter entwickeln können.