„Gerade noch vertretbar“: Neuer KV-Vertrag für Chemische Industrie

Acht Verhandlungsrunden waren nötig: Sozialpartner einigen sich nun aber auf Minimalkompromiss.

Nach einem langen und intensiven Verhandlungsmarathon steht der neue Kollektivvertrag für die chemische Industrie. Die Löhne und Gehälter steigen um 1,8 Prozent, maximal um 100 Euro, das bedeutet eine nachhaltige Erhöhung von 1,62 Prozent. Zusätzlich wird eine steuerbefreite Einmalzahlung in der Höhe von 300 Euro zur Kaufkraftsicherung gewährt.

„Gerade noch vertretbar“

Ernst Gruber, Arbeitgeber-Verhandlungsführer im Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO), kommentiert das Ergebnis wie folgt: „Der Einigungsprozess über 8 Verhandlungsrunden war ein extrem steiniger Weg. Vor allem die Streiks haben den Prozess zusätzlich erschwert und verlängert, insbesondere angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage: 600 verlorene Arbeitsplätze allein im vierten Quartal 2025, ein Produktionsrückgang von 18 Prozent in drei Jahren und ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Konkurrenzmärkten, allen voran Deutschland. Vor diesem Hintergrund haben wir heute eine Einigung erzielt, die für beide Seiten gerade noch vertretbar ist“.

Die Eckdaten der Einigung IST-Löhne und -gehälter steigen um 1,8%, maximal 100 Euro zuzüglich einer Einmalzahlung iHv 300 Euro

Mindestlöhne und -gehälter steigen um 2 %

Lehrlingseinkommen steigen um 2 %

Branche zählt über 50.000 Beschäftigte

Als gesetzliche Interessenvertretung der österreichischen Chemiebranche vertritt der FCIO (Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs) in der WKÖ rund 230 Mitgliedsunternehmen. Das Produktionsspektrum der unterschiedlichen Sektoren reicht von Pharmazeutika und Kunststoffen über Fasern und Lacke bis hin zu Düngemitteln sowie organischen und anorganischen Chemikalien. Die Branche zählt über 50.000 Beschäftigte, die im Jahr 2024 Waren im Gesamtwert von 19,3 Milliarden Euro produzierten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2026 um 08:33 Uhr aktualisiert