Fifa Fußballweltmeisterschaft: So verlief der erste Tag

Nach dem gelungenen WM-Auftakt am gestrigen 11. Juni steigt die Vorfreude auf nächsten Mittwoch: Da findet nämlich das erste Österreich-Spiel statt. Anpfiff ist in unserer Zeitzone bereits um 6 Uhr Früh.

Wer sich kommenden Mittwoch das Spiel Österreich gegen Jordanien ansehen möchte, muss sich früh den Wecker stellen.

Wer sich kommenden Mittwoch das Spiel Österreich gegen Jordanien ansehen möchte, muss sich früh den Wecker stellen.

Gelungener Auftakt für Südkorea: Bei ihrer elften WM-Endrunde in Folge feierten die Asiaten in Guadalajara einen verdienten 2:1-Erfolg gegen Tschechien. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Ladislav Krejci die Tschechen in der 59. Minute per Kopf in Führung. Die spielerisch überlegenen Südkoreaner zeigten jedoch Moral und drehten die Partie in der Gruppe A durch Tore von Hwang In-Beom in der 67. Minute und Oh Hyeon-Gyu in der 80. Minute. Aus österreichischer Sicht interessant: Austria-Wien-Legionär Lee Tae-Seok stand in der Startelf der Sieger und wurde in der 69. Minute ausgewechselt.

Südkoreaner dominierten das erste WM-Spiel

Zwar kamen die Südkoreaner in der ersten Halbzeit nur selten in den Strafraum der eher defensiv spielenden Tschechen, dann gelang es ihnen aber, den 1 zu 0-Rückstand noch zu drehen und schafften rasch den Ausgleich.

Österreich ist nächsten Mittwoch an der Reihe

Das erste Spiel der Österreichischen Nationalmannschaft findet nächsten Mittwoch, den 17. Juni statt. Gegner ist Jordanien. Wer das Spiel mitverfolgen möchte, muss sich allerdings früh den Wecker stellen: aufgrund der Zeitverschiebung in Nordamerika geht es hierzulande schon um 6 Uhr Früh los.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2026 um 09:07 Uhr aktualisiert