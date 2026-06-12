Giftiges Cadium und Blei: KiK ruft Trinkgläser zurück

Rückruf bei KiK: Trinkgläser mit Fruchtmotiv betroffen Der Discounter KiK ruft aktuell bestimmte Trinkgläser mit Fruchtmotiven zurück. Bei Laboruntersuchungen wurden erhöhte Mengen an Blei und Cadium nachgewiesen.

Cadium und Blei sind extrem gesundheitsschädigend. Das betroffene Produkt wurde bis 17. März in den Filialen verkauft.

Cadium und Blei sind extrem gesundheitsschädigend. Das betroffene Produkt wurde bis 17. März in den Filialen verkauft.

Der Textil- und Non-Food-Discounter KiK ruft Trinkgläser zurück. Kundinnen und Kunden können die betroffenen Gläser in allen KiK Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird rückerstattet. Cadmium ist ein starkes Gift, das der Gesundheit massiv schaden kann. Je nachdem, wie es chemisch verbunden ist, ist es giftig bis extrem giftig (etwa bei Cadiumoxid).

Verdacht auf krebsauslösende Wirkung bei Cadium

Wegen dieser hohen Giftigkeit hat die EU den Einsatz von Cadmium über die sogenannte REACH-Verordnung drastisch eingeschränkt. Seit Dezember 2011 ist der Stoff in vielen Alltagsprodukten streng verboten.

Das Verbot von Cadium gilt insbesondere für: Kunststoffe und Farben (inklusive Plastik-Stabilisatoren

Schmuck (sowohl die Herstellung als auch der Verkauf sind verboten)

Lötmaterial (cadmiumhaltige Legierungen zum Löten)

Bestimmte Arten der Metallverarbeitung und PVC

Auch Blei nachgewiesen

Blei ist ein schleichendes Gift. Selbst wenn man über längere Zeit nur winzige Mengen davon aufnimmt, sammelt es sich im Körper an. Das liegt daran, dass der Körper Blei unter anderem in den Knochen einlagert und nur extrem langsam wieder ausscheidet. Bei einer chronischen Bleivergiftung kann es zu schweren Gesundheitsschäden führen.

Blei kann folgende Schäden verursachen: Allgemeine Beschwerden: Häufige Kopfschmerzen, extreme Müdigkeit und starker Gewichtsverlust (Abmagerung).

Organschäden: Störungen bei der Blutbildung sowie Schäden am Nervensystem und an den Muskeln.

Unfruchtbarkeit & Schwangerschaft: Blei kann das ungeborene Kind im Mutterleib schädigen und bei Männern zu Zeugungsunfähigkeit führen.

©produktwarnung.eu Dieses Produkt wurde in den Filialen bis 17.03.2026 verkauft.

Dieses Produkt ist betroffen