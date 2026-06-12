Traditionsbetrieb in OÖ vor dem Aus: 22 Jobs von Insolenz bedroht

Noch vor einem Jahr sollte ein Eigentümerwechsel die Zukunft sichern. Jetzt steht ein oberösterreichischer Metallbetrieb vor der Insolvenz. 22 Beschäftigte sind betroffen, eine Schließung wird nicht ausgeschlossen.

Für die T.F.M. Technologie für Metallbearbeitung GmbH aus Traun spitzt sich die wirtschaftliche Lage dramatisch zu. Das Unternehmen hat beim Landesgericht Linz die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, dürfte das Insolvenzverfahren in den kommenden Tagen eröffnet werden. Betroffen sind derzeit 22 Mitarbeiter.

Hoffnung nach Eigentümerwechsel hielt nicht lange

Die Firma ist seit vielen Jahren im Bereich Werkzeug- und Formenbau tätig. Zum Leistungsspektrum zählen unter anderem Metallbearbeitung, mechanische Fertigung sowie die Herstellung von Werkzeugen, Formen und Prototypen. Bereits im vergangenen Jahr wurde versucht, das Unternehmen durch ein Sanierungskonzept und einen Eigentümerwechsel wieder auf Kurs zu bringen. Die Maßnahmen hätten laut Angaben des Unternehmens erste positive Entwicklungen gezeigt. Doch die erhoffte Stabilisierung blieb aus.

Finanzielle Unterstützung überraschend eingestellt

Als entscheidender Auslöser für die Insolvenz gilt die Einstellung der finanziellen Unterstützung durch die neue Eigentümerin im Juni 2026. Dadurch fehlte dem Unternehmen kurzfristig die notwendige Liquidität. Alternative Finanzierungsquellen oder zusätzliche Kreditlinien standen laut Antrag nicht zur Verfügung. Die Folge: Das Unternehmen gilt sowohl als zahlungsunfähig als auch überschuldet.

Schulden von mehr als einer Million Euro

Laut den vorliegenden Unterlagen werden derzeit 43 Gläubiger geführt. Die rechnerische Überschuldung beträgt rund 1,23 Millionen Euro. Wie hoch die vorhandenen Vermögenswerte tatsächlich sind, soll nun im Rahmen des Insolvenzverfahrens geprüft werden. Erst danach wird feststehen, welche Mittel für die Gläubiger zur Verfügung stehen. Eine langfristige Fortführung des Betriebs erscheint aktuell unsicher. Laut Antrag soll der Betrieb vorerst nur noch kurzfristig weitergeführt werden, um laufende Aufträge abzuschließen und bestehende Verträge geordnet abzuwickeln. Gleichzeitig wird geprüft, ob eine Sanierung überhaupt noch realistisch ist. Sollte sich keine tragfähige Lösung finden, könnte eine vollständige Schließung des Unternehmens bevorstehen.

Gläubiger sollen 20 Prozent erhalten

Im Rahmen des beantragten Sanierungsplans wird den Insolvenzgläubigern eine Quote von 20 Prozent angeboten. Diese soll innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans ausbezahlt werden. Ob dieser Plan umgesetzt werden kann, hängt nun maßgeblich davon ab, ob für den Betrieb noch eine wirtschaftliche Zukunft gefunden werden kann.