Paukenschlag bei Automatenshops: Alkoholverkauf jetzt verboten

Ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes sorgt für weitreichende Folgen: Alkohol darf in personalfreien Automatenshops künftig nicht mehr verkauft werden. Für Betreiber drohen Strafen, zahlreiche Verfahren laufen bereits.

Wer bisher rund um die Uhr alkoholische Getränke aus einem Automatenshop kaufen konnte, muss sich auf Änderungen einstellen. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat nun eine Entscheidung getroffen, die österreichweit für Aufmerksamkeit sorgt und die Regeln für zahlreiche Betreiber grundlegend verändert. Demnach ist der Verkauf von Alkohol in unbetreuten Automatenshops nicht zulässig.

Höchstgericht schafft Klarheit

Jahrelang wurde darüber diskutiert, ob alkoholische Getränke in Geschäften verkauft werden dürfen, die ausschließlich aus Selbstbedienungsautomaten bestehen und ohne Personal betrieben werden. Vor allem die Stadt Linz hat sich jahrelang gegen den Alkoholverkauf in personalfreien Automatenshops gestellt. Der Verwaltungsgerichtshof hat nun klargestellt: Solche Lokale gelten rechtlich nicht als Betriebsräume im Sinne der Gewerbeordnung. Damit fehlt die Grundlage für den Verkauf von Alkohol. Die Entscheidung schafft erstmals eine eindeutige Rechtslage.

Folgen für zahlreiche Betreiber

Für Betreiber von Automatenshops könnte das Urteil weitreichende Konsequenzen haben. Alkoholische Getränke dürfen in diesen Einrichtungen künftig nicht mehr angeboten werden. Bei Verstößen drohen Verwaltungsstrafen von bis zu 2.180 Euro. Besonders betroffen sind Shops, die rund um die Uhr geöffnet haben und ihr Sortiment bisher auch mit Bier, Wein oder anderen alkoholischen Getränken ergänzt haben.

Jugendschutz im Mittelpunkt

Ein zentraler Punkt der Diskussion ist seit Jahren der Jugendschutz. Kritiker bemängelten immer wieder, dass bei unbetreuten Verkaufsstellen eine wirksame Kontrolle kaum möglich sei. Mit der aktuellen Entscheidung wird nun ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der den Zugang zu Alkohol über unbeaufsichtigte Automaten deutlich einschränkt. Bereits vor dem Urteil hatten Behörden in mehreren Fällen Ermittlungen und Verwaltungsverfahren eingeleitet. Nun dürfte die höchstgerichtliche Entscheidung für zusätzliche Dynamik sorgen. Mehrere Verfahren befinden sich bereits in Bearbeitung, weitere Kontrollen sollen folgen.

Urteil mit Signalwirkung

Die Entscheidung könnte weit über einzelne Städte hinaus Auswirkungen haben. Experten gehen davon aus, dass Betreiber in ganz Österreich ihre Konzepte überprüfen und gegebenenfalls anpassen müssen.