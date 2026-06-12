Störung bei Instagram und Facebook: „Bei mir geht nichts…“

Eine großflächige Störung hat Freitagnachmittag, am 12. Juni 2026, Facebook und Instagram lahmgelegt. "Bei mir geht gar nichts", meint dazu etwa eine 5 Minuten-Leserin gegenüber der Redaktion.

Eine großflächige Störung hat Freitagnachmittag, am 12. Juni 2026, scheinbar die beliebten Social-Media-Dienste Instagram und Facebook betroffen. Binnen kürzester Zeit haben tausende Menschen etwa auf „Netzwelt.de“ Fehler gemeldet, auch mehrere 5 Minuten-Leser haben sich an die Redaktion gewandt. „Bei mir geht gar nichts“, meint eine Leserin. Eine weitere erklärt, dass sie am Handy beide Dienste zwar öffnen könne, diese aber nicht aktualisieren würden. Am Laptop würde überhaupt nichts gehen.

©Instagram | So sehen bei vielen Österreichern Freitagnachmittag Instagram… ©Facebook | …und Facebook aus.

„Bin es nur ich, oder sind Facebook, Messenger und Instagram down?“

Während Instagram und Facebook also mit Störungen zu kämpfen hatten, lief bei X alles „ganz normal“ weiter. Zahlreiche Meldungen suggerieren allerdings, dass es sich um ein weit über Österreich hinausreichendes Problem handeln dürfte. „Bin es nur ich, oder sind Facebook, Messenger und Instagram down?“, fragt ein X-Nutzer etwa. Generell hat es in den letzten Minuten zahlreiche Meldungen und Fragen diesbezüglich gegeben. Woran es liegt, dass die betroffenen Dienste mit Störungen zu kämpfen haben, ist aktuell unklar. Ebenfalls unklar ist, wann die Fehler wieder behoben sind.