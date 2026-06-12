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/ ©Montage: pexels
Am Bild: Eine Frau schaut erschrocken auf ihr Handy und im Hintergrund werden mehrere bekannte Apps gezeigt.
Sowohl Instagram als auch Facebook sind Freitagnachmittag, 12. Juni 2026, von einer Störung betroffen.
Österreich
12/06/2026
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Störung bei Instagram und Facebook: „Bei mir geht nichts…“

Eine großflächige Störung hat Freitagnachmittag, am 12. Juni 2026, Facebook und Instagram lahmgelegt. "Bei mir geht gar nichts", meint dazu etwa eine 5 Minuten-Leserin gegenüber der Redaktion.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(188 Wörter)
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Eine großflächige Störung hat Freitagnachmittag, am 12. Juni 2026, scheinbar die beliebten Social-Media-Dienste Instagram und Facebook betroffen. Binnen kürzester Zeit haben tausende Menschen etwa auf „Netzwelt.de“ Fehler gemeldet, auch mehrere 5 Minuten-Leser haben sich an die Redaktion gewandt. „Bei mir geht gar nichts“, meint eine Leserin. Eine weitere erklärt, dass sie am Handy beide Dienste zwar öffnen könne, diese aber nicht aktualisieren würden. Am Laptop würde überhaupt nichts gehen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Satz "Diese Seite ist leider nicht verfügbar."
©Instagram |
So sehen bei vielen Österreichern Freitagnachmittag Instagram…
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Facebook Seite, die nicht vollständig lädt.
©Facebook |
…und Facebook aus.

„Bin es nur ich, oder sind Facebook, Messenger und Instagram down?“

Während Instagram und Facebook also mit Störungen zu kämpfen hatten, lief bei X alles „ganz normal“ weiter. Zahlreiche Meldungen suggerieren allerdings, dass es sich um ein weit über Österreich hinausreichendes Problem handeln dürfte. „Bin es nur ich, oder sind Facebook, Messenger und Instagram down?“, fragt ein X-Nutzer etwa. Generell hat es in den letzten Minuten zahlreiche Meldungen und Fragen diesbezüglich gegeben. Woran es liegt, dass die betroffenen Dienste mit Störungen zu kämpfen haben, ist aktuell unklar. Ebenfalls unklar ist, wann die Fehler wieder behoben sind.

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