Wetter am Samstag: Wo es in Österreich am wärmsten wird

Das Wetter ist am Samstag in Österreich teilweise zweigeteilt. Mit bis zu 26 Grad wird es dabei dort am wärmsten, wo es trocken bleiben dürfte: im Süden und Westen des Landes.

Das Wetter am Samstag wird stellenweise sonnig und warm, teilweise kann es aber auch regnen - vor allem in der Landesmitte und nördlich davon.

Das Wetter am Samstag wird stellenweise sonnig und warm, teilweise kann es aber auch regnen - vor allem in der Landesmitte und nördlich davon.

Vor allem in der Landesmitte und nördlich davon beginnt der Samstag, 13. Juni 2026, mit Restschauern und Restwolken, die sich erst im Laufe des Nachmittags langsam verziehen. Im Süden und Westen dahingegen startet der Tag sehr sonnig und trocken. Im Süden werden sich am Nachmittag dann zwar Quellwolken bilden, diese bleiben jedoch harmlos.

Am wärmsten wird es im Süden und Westen

„Am Abend gewinnt im ganzen Land der freundliche Wettercharakter die Oberhand. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, an der Alpennordseite auch lebhaft bis kräftig aus West“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria, die Temperaturen in der Früh zwischen acht und 16 Grad und Höchstwerte von 20 bis 26 Grad prognostizieren. Die höchsten Werte dürften dabei im trockenen Süden und Westen vorkommen.