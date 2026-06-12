Lotto-Bonusziehung am 12. Juni: Diese Zahlen wurden gezogen

Alle zwei Wochen findet bei "Lotto 6 aus 45" eine Bonusziehung statt. Diese ist dann immer freitags - so auch am heutigen 12. Juni 2026. Hier auf 5 Minuten erfahrt ihr, welche Zahlen gezogen worden sind.

Bei der Lotto-Bonusziehung ist es um 1,2 Millionen Euro gegangen.

Bei der Lotto-Bonusziehung ist es um 1,2 Millionen Euro gegangen.

Was fünf Runden lang davor nicht gelangen ist, ist nun gleich zwei Mal hintereinander gelungen: Sowohl am Sonntag, 7. Juni, als auch am Mittwoch, 10. Juni 2026, konnte der Lotto-Sechser in Österreich geknackt werden. Während jener Gewinn am Sonntag wegen des Fünffachjackpots nicht weniger als 5,5 Millionen Euro wert war und ins Burgenland ging, war jener vom Mittwoch immerhin noch 1,2 Millionen Euro wert. In diesem Fall durfte sich ein Niederösterreicher über die siebenstellige Summe freuen.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Joker-Jackpot am Mittwoch geknackt

Bei der Bonusziehung am Freitag, 12. Juni 2026, bestand also die Chance, den dritten Sechser in Folge zu erreichen, 1,2 Millionen Euro waren im Topf. Gleichzeitig wurde wie üblich natürlich auch um den LottoPlus– und den Joker-Gewinn gespielt. Apropos Joker: Beim diesem war es bei der Mittwochsziehung ein Steirer, der den Jackpot knackte und nun ebenfalls reich ist. Er oder sie ist bekommt jetzt über 450.000 Euro.

Welche Zahlen die Lotto-Bonusziehung am 12. Juni gebracht hat

Aber zurück zur Lotto-Bonusziehung am Freitag: Da geht es, wie üblich, natürlich auch wieder um den 30.000-Euro-Bonus, den ein Spielteilnehmer zufällig bekommt. Die einzige richtige Zahl, die man dafür braucht, ist die Quittungsnummer. Welche Zahlen jetzt aber bei der Ziehung am Freitag, 12. Juni 2026, gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.