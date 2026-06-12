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Das Foto auf www.5min.at zeigt den Trainer Ralf Rangnick.
Es sieht ganz danach aus, als hätte Ralf Rangnick dem AC Milan abgesagt.
Österreich
12/06/2026
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ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gibt AC Milan offenbar einen Korb

Da hat der AC Milan wohl zu lange gebraucht. Im Buhlen um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick dürfte es Medienberichten zufolge einen Bewerber weniger geben. Die Chancen für den ÖFB steigen also wieder.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(152 Wörter)
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In den vergangenen Tagen und Wochen wurde es laut um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Der Vertrag beim ÖFB ist nämlich (noch) nicht verlängert, gleichzeitig hat der AC Milan heftig um jenen Mann gebuhlt, der die österreichische Auswahl als Teamchef zur WM gebracht hat. Laut der italienischen „Gazzetta dello Sport“ dürfte eine Antwort der Italiener dem Deutschen aber zu lang gedauert haben. Diese wollte er nämlich noch vor der WM haben, nun scheint endgültig Schluss zu sein.

ÖFB-Chancen für Verbleib von Ralf Rangnick wohl gestiegen

Für den ÖFB ist das natürlich ein Grund aufzuatmen, will man Rangnick doch an Bord halten und auch weiterhin an das ÖFB-Team binden. Die Chancen, dass der 67-Jährige noch länger an der österreichischen Seitenlinie steht, dürften mit der mutmaßlichen Absage an den AC Milan wohl wieder gestiegen sein.

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