Tote Frau in Innviertler Schulbibliothek gefunden

In einer Mittelschule in Oberösterreich soll eine Frau von ihrem Ex-Partner getötet worden sein. Der Mann flüchtete anschließend und wurde wenig später tot aufgefunden.

Ein schweres Gewaltverbrechen beschäftigt derzeit die Ermittler des Landeskriminalamts Oberösterreich. Am Freitagabend soll es laut Berichten der Kronen Zeitung in der Gemeinde Taufkirchen an der Pram im Innviertel zu einem tödlichen Vorfall gekommen sein, bei dem eine junge Frau ihr Leben verlor. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich die Tat in den Räumlichkeiten einer Mittelschule ereignet haben. Der Vorfall soll offenbar im schulischen Umfeld stattgefunden haben.

Opfer und mutmaßlicher Täter kannten sich

Bei der getöteten Frau handelt es sich um eine 28-Jährige, die laut ersten Informationen ebenfalls im Bildungsbereich tätig gewesen sein soll. Der mutmaßliche Täter, ein 29-jähriger Lehrer, soll mit ihr zuvor in einer Beziehung gestanden haben. Der Mann soll seine ehemalige Partnerin in der Schulbibliothek attackiert haben, heißt es in dem Medienbericht. Dort wurde später auch die Leiche der Frau entdeckt.

Flucht mit Auto endet tödlich

Nach der Tat verließ der 29-Jährige den Ort und setzte sich in sein Fahrzeug. Wenig später wurde der Wagen rund 20 Kilometer entfernt schwer beschädigt aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Auto gegen einen Baum geprallt sein. Der Lenker überlebte den Unfall nicht. Die Spurenlage deutet laut Polizei darauf hin, dass es sich beim Tod des Mannes um einen Suizid handeln könnte. Der Leichnam des 29-Jährigen soll unter anderem Schussverletzungen im Kopfbereich aufgewiesen haben. Ermittlungen laufen.