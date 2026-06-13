Tragischer Unfall: Radfahrerin von LKW überrollt – jede Hilfe kam zu spät

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am gestrigen Freitagnachmittag in Lustenau. Ein 64-jährige Radfahrerin kam nach einer Kollision mit einem LKW ums Leben.

Nachdem eine 64-Jährige gestern in Lustenau mit ihrem Fahrrad mit einem LKW kollidierte, verstarb sie.

Nachdem eine 64-Jährige gestern in Lustenau mit ihrem Fahrrad mit einem LKW kollidierte, verstarb sie.

Gegen 13.49 Uhr hielt ein 48-jähriger LKW-Lenker auf der Reichsstraße (L203) an der roten Ampel der Kreuzung „Lustenauer Hof“. Als er bei Grünlicht halblinks in die Bahnhofstraße anfuhr, geriet die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Damenfahrrad vor das Schwerfahrzeug.

Frau verstarb noch an der Unfallstelle

„Der Lkw erfasste die Radfahrerin frontal und überrollte sie, wobei das Fahrrad noch einige Meter mitgeschleift wurde“, so vonseiten der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch einen Ersthelfer und den Rettungsdienst verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme bis 16.46 Uhr komplett gesperrt.

Polizei sucht Zeugen

Nun bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden. Vor Ort im Einsatz standen die Feuerwehr Lustenau, ein Rettungs- und NAW-Fahrzeug, sechs Polizeistreifen, eine Streife SW Lustenau und die Landesverkehrsabteilung.