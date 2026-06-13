Ende einer Ära: Die Toten Hosen starten ihre Abschiedstournee

Unter dem Motto "Trink aus! Wir müssen gehen" verabschiedet sich die beliebte Punkband heute, am 13. Juni, bei ihrem Tournee-Auftakt von ihren deutschen Fans in Stuttgart.

Wer mit den Toten Hosen auf ihrer letzten Tour noch ein letztes Mal abrocken möchte, hat die Möglichkeit am 12. September im Ernst Happel Stadion in Wien.

Wer mit den Toten Hosen auf ihrer letzten Tour noch ein letztes Mal abrocken möchte, hat die Möglichkeit am 12. September im Ernst Happel Stadion in Wien.

Mehr als vier Jahrzehnte lang waren die Düsseldorfer Punker auf den größten Bühnen zuhause – jetzt startet ihre Abschiedstournee. Unter dem passenden Motto „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“ steigt am Samstag, dem 13. Juni, der emotionale Tourauftakt in Stuttgart. Das Open-Air-Spektakel auf dem Cannstatter Wasen ist bereits restlos ausverkauft – rund 65.000 Fans werden erwartet, um ihre Idole gebührend zu verabschieden.

Fast zwei Dutzend Shows in Deutschland und Österreich

Ihren offiziellen Tourstart feierte die Band allerdings schon am vergangenen Sonntag im luxemburgischen Esch an der Alzette. In Stuttgart geht es am Samstag bereits um 17.00 Uhr los: Die Bands Leftovers, Bar Stool Preachers und Feine Sahne Fischfilet heizen dem Publikum ordentlich ein, bevor Die Toten Hosen die Bühne übernehmen und bis etwa 22.30 Uhr durchrocken. Nach diesem Auftakt stehen für die Düsseldorfer noch fast zwei Dutzend weitere Shows in Deutschland und Österreich auf dem Plan. In Wien sind sie am 12. September im Ernst Happel Stadion zu sehen.

Viele Klassiker in der Songauswahl

Eines ist so gut wie sicher: Die Setlist wird vollgepackt sein mit den größten Hits ihrer über 40-jährigen Bandgeschichte. Fans dürfen sich auf absolute Evergreens wie „Tage wie diese“, „Alles aus Liebe“, „Bonnie & Clyde“ und natürlich „Hier kommt Alex“ freuen. Und wer weiß – gut möglich, dass die Punk-Ikonen zum Abschied auch den legendären „Eisgekühlten Bommerlunder“ noch einmal auspacken.

Abschlusskonzert in der Heimatstadt Düsseldorf

Am 10. Juli 2027 schließt sich der Kreis: In ihrer Heimatstadt Düsseldorf spielen Die Toten Hosen das große Tourfinale – und das wahrscheinlich letzte Stadionkonzert ihrer gesamten Karriere. Die Verbundenheit zu ihrer Heimat unterstreicht die Band sogar mit einem eigenen Song auf ihrem finalen Album. Doch damit nicht genug der Emotionen: Der Tag des Abschieds fällt genau auf den 65. Geburtstag von Frontmann Campino, was dem Abend eine ganz besondere Bedeutung verleiht.