„Airbert One“: Provokanter „Remigrations-Song“ der FPÖ

Ein neues Musikvideo der FPÖ mit dem Titel „Airbert One – Der Remigrationssong“ sorgt aktuell für Aufsehen - Etwa mit Zeilen wie „Die 'Airbert One' hebt ab, die Problemfälle sind dabei“.

"Zögern und Zaudern der ÖVP ist nicht mehr länger hinnehmbar", schreibt die FPÖ unter den Youtube-Link.

"Zögern und Zaudern der ÖVP ist nicht mehr länger hinnehmbar", schreibt die FPÖ unter den Youtube-Link.

Die FPÖ ist bekannt für provokante Aussagen, mitunter auch in eigens produzierten Songs. Nun treibt es die Partei mit einem Song namens „Airbert One“ auf die Spitze: Das Lied thematisiert den umstrittenen Begriff „Remigration“, der nach Ansicht der FPÖ in politischen Debatten gezielt schlechtgeredet werden soll.

Justizministerin Sporrer: Wort darf nicht normalisiert werden

Vor allem von rechtsextremen Bewegungen der „Neuen Rechten“ genutzt, sorgt der Begriff „Remigration“ immer wieder für heftige Diskussionen. In der Nationalratsdebatte zum Rechtsextremismusbericht 2024 forderte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) deshalb, man müsse sich einer drohenden „Diskursverschiebung“ durch die Normalisierung des Wortes „entschlossen entgegenstellen“.

Nationalratspräsident Rosenkranz: Begriff an sich nicht tabu

Für Nationalratspräsident Rosenkranz ist der Begriff an sich nicht tabu. Wie die Parlamentskorrespondenz aus der Präsidiale berichtet, kommt es für ihn ganz auf den Kontext an. Solange keine missbräuchliche Verwendung vorliegt, sieht Rosenkranz daher auch künftig keinen Grund für einen Ordnungsruf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 08:06 Uhr aktualisiert