Bis zu 38(!) Grad möglich: „Hitzeblase“ vorausgesagt

Kühl, gewittrig und regnerisch haben sich die letzten Tage gestaltet. Schon sehr bald dreht sich das aber wieder komplett um: Vor allem in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland warten Rekord-Temperaturen.

Nach sehr wechselhaften Tagen rollt jetzt langsam die nächste Hitzewalze auf Österreich zu. Bis Wochenmitte soll es laut Meteorologen noch gedämpft bleiben, ab Mittwoch kommt der Sommer dann wieder mit geballter Kraft zurück. Ab da klettern die Temperaturen steil nach oben. Nach erwarteten 31 Grad am Donnerstag könnte das Thermometer am Wochenende sogar die 35-Grad-Marke erreichen. Vor allem Wien und das Burgenland wird die heiße Luft stark zu spüren bekommen.

Europäisches Wettermodell ECMWF deutet auf extrem hohe Temperaturen hin

Das europäische Wettermodell ECMWF bildet das Fundament zahlreicher Wetterprognosen in Österreich – unabhängig davon, ob es um Hitzewellen, Unwetterlagen oder Schneefall geht. Durch die Verarbeitung von Milliarden meteorologischen Daten simuliert das System die Entwicklung der Atmosphäre. Im Vorhersagezeitraum von drei bis zehn Tagen zeichnet sich das ECMWF durch eine besonders hohe Treffsicherheit aus.

„Hitzeblase“ kommt

Eine sogenannte „Hitzeblase“ wird sich ab der Wochenmitte von Nordafrika nach Mitteleuropa verlagern. Bleibt es am Dienstag im Osten noch bei sommerlich angenehmen 27 Grad, legt sich im Anschluss eine regelrechte „Hitzehaube“ über Österreich.

Höhepunkt ist nächstes Wochenende

Der Höhepunkt der Hitzeperiode zeichnet sich für das kommende Wochenende ab. Für Freitag signalisiert das ECMWF-Modell im Weinviertel, im Marchfeld sowie in Teilen der Bundeshauptstadt Werte von bis zu 37 Grad. In Linz wird mit 35 Grad gerechnet, während Salzburg mit prognostizierten 30 Grad moderatere Temperaturen verzeichnet. Am Samstag verschärft sich die Lage leicht: An der Thaya im Weinviertel sind Spitzenwerte von 38 Grad im Bereich des Möglichen, gefolgt von 37 Grad in Wien und 36 Grad in Linz. In diesem Fall wird von einer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 13:22 Uhr aktualisiert