Monatelange Bahnsperre ab morgen: Der Fahrplan nach Zürich ändert sich

Wer in den kommenden Monaten mit dem Zug in die Schweiz will, braucht Geduld. Ab morgen, 14. Juni, sperren die ÖBB die Strecke zwischen Feldkirch und Buchs komplett. Es kommt zu Fahrplanänderungen.

Ab dem morgigen Sonntag (14. Juni) bis zum 14. Oktober 2026 wird die rund 18 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Feldkirch und Buchs SG wegen umfassender Modernisierungsarbeiten komplett gesperrt. Die ÖBB errichten in dieser Zeit mehrere Brücken neu, bauen den Bahnhof Nendeln um und setzen eine neue Haltestelle in Feldkirch-Tosters um. Für Passagiere im Nah- und Fernverkehr bedeutet das Einschränkungen.

Längere Fahrzeiten im Fernverkehr nach Zürich

Der gesamte Zugverkehr zwischen Österreich und der Schweiz muss angepasst werden. Die Railjets sowie die Nightjets von Wien und Innsbruck nach Zürich werden über St. Gallen umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit von Wien um rund eine Stunde, von Innsbruck aus um etwa 40 Minuten. Drei weitere Railjets können nicht umgeleitet werden – hier richten die ÖBB einen Schienenersatzverkehr mit Direktbussen zwischen Feldkirch und Sargans ein.

Aus für Direktverbindung Graz – Zürich

Besonders trifft es Reisende aus der Steiermark: Der Eurocity „Transalpin“ von Graz nach Zürich kann nicht mehr durchgehend befahren werden. Fahrgäste müssen in Innsbruck umsteigen und dort mit einer Wartezeit von rund 1,5 Stunden rechnen. Im Nahverkehr zwischen Feldkirch und Buchs SG stehen für die Pendler ebenfalls ausschließlich Busse (Blaue Linie) als Schienenersatzverkehr bereit.