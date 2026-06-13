Verlängert! Ralf Rangnick bleibt ÖFB-Teamchef

Paukenschlag rechtzeitig vor dem Anpfiff der Weltmeisterschaft: Teamchef Ralf Rangnick hat seinen Vertrag beim ÖFB vorzeitig verlängert. Der Erfolgscoach bleibt Österreich noch weiter erhalten.

Die Entscheidung ist rechtzeitig vor dem Start der FIFA WM 2026 gefallen. Teamchef Ralf Rangnick wird den erfolgreichen Weg mit dem Nationalteam fortsetzen. Nach monatlichen, intensiven Verhandlungen einigten sich der Erfolgscoach und der Verband auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Rangnick bindet sich damit zumindest bis zur UEFA EURO 2028 an den ÖFB.

Einstimmiges Ja für den Erfolgscoach

Die Gespräche zwischen Rangnick und ÖFB-Präsident Josef Pröll waren von Beginn an von großem gegenseitigem Respekt und einem klaren gemeinsamen Verständnis geprägt. Das berichtet der ÖFB. Am Ende gab es auch vom Aufsichtsrat grünes Licht: Der ÖFB-Aufsichtsrat sprach sich einstimmig für den Verbleib des Deutschen aus. Unter Rangnicks Führung hat sich die rot-weiß-rote Auswahl in den vergangenen Jahren sportlich wie strukturell hervorragend entwickelt und international stark positioniert, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 19:49 Uhr aktualisiert