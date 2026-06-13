Ab heute gültig: Beliebter Urlaubsort Jesolo richtet „rote Zonen“ ein

Nach den Massenschlägereien unter rund dreißig Jugendlichen rund um den Busbahnhof und am Strand von Jesolo folgen nun Konsequenzen. Bürgermeister Christofer De Zotti hat Wort gehalten: Der Präfekt von Venedig, Darco Pellos, hat offiziell das Dekret zur Einrichtung der geforderten „roten Zonen“ für die italienische Urlaubsmetropole unterzeichnet. Die strengen Sicherheitsmaßnahmen treten am heutigen Samstag, dem 13. Juni, in Kraft und gelten vorerst bis zum 23. August 2026.

Platzverweise in den Hotspots

Die Verordnung betrifft drei große Kernzonen des Urlaubsortes. Dazu gehören der gesamte Bereich von der Piazza Casabianca bis zur Piazza Marina (inklusive des Strandes, der Piazza Mazzini und der Piazza Aurora), der Umkreis von 500 Metern rund um den Busbahnhof in der Via Equilio sowie der Milano-Platz mitsamt der Piazza Torino. In diesen Zonen hat die Polizei ab sofort weitreichende Befugnisse. Wie der Bürgermeister auf Facebook ankündigte, sind die Beamten nun in der Lage, „Personen mit oder ohne Vorstrafen zu entfernen, die schädliche Praktiken des öffentlichen Friedens und der Sicherheit und Freiheit anderer in die Praxis umsetzen.“

Sicherheitskräfte massiv aufgestockt

Unterstützt werden die Maßnahmen durch die bereits angeforderte Verstärkung aus Venedig. Insgesamt 50 zusätzliche Beamte der Carabinieri, der Staats- und der Finanzpolizei treffen in diesen Tagen in der Region ein, um die Hotspots zu überwachen. Für den Stadtchef ist das Dekret ein entscheidender Schritt im Kampf gegen die Jugendkriminalität. Das verschärfte Vorgehen erlaubt es der Stadtverwaltung laut De Zotti nun, „zu behaupten, dass Jesolo ein sicherer Ort ist“. Für Randalierer gibt es weiterhin null Toleranz: „Alle Untertanen, die herkommen wollen, um andere zu verwirren oder zu stören, sind nicht willkommen“, stellte der Bürgermeister klar.