Vatertag in Österreich: Erst strahlende Sonne, dann drohen Gewitter

Wer am morgigen Sonntag einen Ausflug mit dem Papa plant, sollte den Himmel im Auge behalten. Der Vatertag startet in weiten Teilen des Landes zwar sonnig, doch am Nachmittag schlägt das Wetter regional um.

Am morgigen Sonntag, dem 14. Juni 2026, zeigt sich das Wetter in Österreich zweigeteilt, das prognostizieren die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Während der Norden mit morgendlichen Restwolken startet, die sich rasch verdichten und erste Regenschauer bringen, dürfen sich der Westen und die Alpensüdseite zunächst über strahlenden Sonnenschein freuen. Im Laufe des Nachmittags bilden sich jedoch auch hier vermehrt Quellwolken. In der Folge muss überall mit einzelnen Regenschauern gerechnet werden – im Süden und Südosten entladen sich lokal auch kräftige Gewitter. Zudem frischt der Wind aus Nordwesten lebhaft bis stellenweise kräftig auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 8 und 16 Grad, tagsüber werden 18 bis sommerliche 28 Grad erreicht, wobei es im Süden am wärmsten wird.

Gipfel im Nebel

An der Alpennordseite, von den Berchtesgadener Alpen ostwärts, hängen schon in der Früh dichte, tiefe Wolkenfelder, weshalb viele Gipfel im Nebel liegen, so die Prognose. West- und Südalpen starten zwar mit klarem Himmel, doch ab den Mittagsstunden steigt die Schauer- und Gewitterneigung im gesamten Bergland an. In der Höhe lebt der Wind zum Teil kräftig aus Nordwest auf. In 2000 Metern Seehöhe hat es am Nachmittag je nach Region zwischen 7 und 13 Grad.