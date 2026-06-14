Tragödie in Tirol: Biker (55) erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen

Am Samstagabend ereignete sich auf der Tiroler Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam.

Gegen 19:30 Uhr beabsichtigte ein 43-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz in westliche Richtung auf die Tiroler Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen 55-jährigen Motorradfahrer, der auf der Bundesstraße aus Richtung Westen herannahte. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Motorradfahrer verstarb an der Unfallstelle

Der 55-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer blieb physisch unverletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Vor Ort standen die Freiwillige Feuerwehr Zirl, der Rettungsdienst sowie die Polizei im Großeinsatz.