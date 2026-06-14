Fördercall für Erneuerbare: 12 Millionen Euro im Topf

Zweite Runde für den Fördercall im Zuge des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, kurz EAG: Insgesamt stehen dafür 12 Millionen Euro zur Verfügung. Die Ticketziehung beginnt um 17 Uhr. Förderanträge können von 16. bis 30. Juni 2026 gestellt werden. „Die große Nachfrage zeigt: Die Menschen wollen Teil der Energiewende sein. Entscheidend ist jetzt, dass wir Photovoltaik so weiterentwickeln, dass sie nicht nur viel Strom erzeugt, sondern diesen Strom auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und zu leistbaren Kosten nutzbar macht. Genau darum geht es bei der neuen Förderlogik: Wir bremsen den Ausbau nicht, wir machen ihn intelligenter“, sagt Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (ÖVP).

Erster Fördercall wurde um 30 Millionen aufgestockt

Der enorme Zuspruch beim Ausbau von Photovoltaik und Stromspeichern prägte den ersten EAG-Fördercall 2026, bei dem fast 29.000 Anträge eingingen. Das enorme Interesse sprengte das ursprünglich angesetzte Budget von 40 Millionen Euro bei Weitem: Insgesamt wurden Fördermittel im Wert von rund 135 Millionen Euro beantragt. Um auf diesen massiven Bedarf zu reagieren, wurden zusätzliche 30 Millionen Euro aus Restmitteln mobilisiert. Dadurch konnte das Gesamtvolumen des ersten Calls von 40 Millionen auf 70 Millionen Euro fast verdoppelt werden.

9 von 10 Anträgen erhielten bereits Speicherkomponente

Ein klarer Trend zeichnet sich beim ersten Fördercall ab: Fast 90 Prozent der Anträge kombinierten Photovoltaik direkt mit einem Speicher. Aus systemischer Sicht ist das ein Meilenstein. Schließlich reicht es für eine moderne Energielandschaft nicht aus, einfach nur viel Strom zu produzieren. Die eigentliche Aufgabe besteht darin, Erzeugung, Verbrauch, Speicherung und das Netz optimal aufeinander abzustimmen.

„Sonnenstrom muss gespeichert werden!“

„Der erste Fördercall zeigt sehr klar, wohin die Entwicklung geht. Die Energiewende entscheidet sich nicht nur am Dach, sondern auch im Keller, im Netz und am Markt. Wenn mittags viel Sonnenstrom vorhanden ist, muss er gespeichert und dann verfügbar gemacht werden, wenn Haushalte, Betriebe und Industrie ihn brauchen. Aus erneuerbarer Erzeugung muss ein Energiesystem werden, das in der Praxis funktioniert“, so Zehetner.

Zweiter Call: 12 Millionen für PV und Speicher

Im zweiten Fördercall werden Speicher weiterhin in Kombination mit Photovoltaik gefördert. Für kleinere PV-Anlagen gelten fixe Förderbeträge pro kWp: Für Anlagen bis 10 kWp beträgt die Förderung 150 Euro pro kWp, für Anlagen zwischen 10 und 20 kWp 140 Euro pro kWp. Für Anlagen über 20 kWp wird die Förderung im Bieterverfahren vergeben. Damit kommen jene Projekte zum Zug, die den geringsten Förderbedarf haben.