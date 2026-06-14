Überfälle und Gewalttaten: Italienischer Urlaubsort bekommt „Rote Zonen“

Nach einer Serie von Gewaltdelikten verschärft Jesolo die Sicherheitsmaßnahmen. Im Stadtzentrum gelten nun „Rote Zonen“ und Aufenthaltsverbote, um Einheimische und Urlauber zu schützen.

Die Maßnahme ist das Ergebnis einer Beschlussfassung des Provinzkomitees für öffentliche Ordnung und Sicherheit.

Die Maßnahme ist das Ergebnis einer Beschlussfassung des Provinzkomitees für öffentliche Ordnung und Sicherheit.

Als Reaktion auf eine Serie von Gewaltdelikten zu Beginn der diesjährigen Sommersaison haben die Behörden im norditalienischen Badeort Jesolo strenge Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Im Stadtzentrum wurden sogenannte „Rote Zonen“ eingerichtet. Aus diesen Bereichen können Personen, die vorbestraft sind oder das öffentliche Leben sowie die städtische Ordnung stören, konsequent ausgewiesen werden.

Erste Aufenthaltsverbote bereits verhängt

Die Maßnahme ist das Ergebnis einer Beschlussfassung des Provinzkomitees für öffentliche Ordnung und Sicherheit. Vorausgegangen waren mehrere gewaltsame Vorfälle innerhalb von nur zwei Wochen, darunter zwei massive Schlägereien zwischen rivalisierenden, größtenteils minderjährigen Jugendgruppen. Eine jener Auseinandersetzungen trug sich an einem frei zugänglichen Strandabschnitt zu, wie aus Medienberichten hervorgeht – erste Personen erhielten aus diesem Anlass einjährige Aufenthaltsverbote.

Mehr Polizei

Zusätzlich kam es vor verschiedenen Lokalen zu Konflikten unter Alkoholeinfluss, erst vor drei Tagen wurden zwei Minderjährige zudem Opfer eines Raubüberfalls. Die Überwachungsmaßnahmen an neuralgischen Punkten, wie etwa dem örtlichen Busbahnhof, wurden spürbar intensiviert. Mit einer verstärkten und sichtbaren Präsenz der Einsatzkräfte wollen die Verantwortlichen sicherstellen, dass Einheimische und Feriengäste die öffentlichen Räume wieder gefahrlos nutzen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 07:58 Uhr aktualisiert