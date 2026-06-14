Endlich: Marmelade heißt offiziell wieder Marmelade

Was an unseren Frühstückstischen jahrzehntelang völlig normal klang, durfte im Supermarkt streng genommen nicht so auf dem Etikett stehen: Marillenmarmelade? So nicht erlaubt. Es musste "Konfitüre" heißen.

Nach vielen Jahren heißt es heute Aus für die EU-Richtlinie rund um das Wort "Marmelade".

Nach vielen Jahren heißt es heute Aus für die EU-Richtlinie rund um das Wort "Marmelade".

„Marmelade“ feiert Comeback: Ab dem heutigen 14. Juni 2026 darf der süße Fruchtaufstrich im Handel endlich wieder offiziell so heißen – unabhängig von der Obstsorte. Bisher war der Begriff durch EU-Recht streng für Zitrusfrüchte reserviert, während alles andere als „Konfitüre“ deklariert werden musste. Das ändert sich nun durch die neue EU-Frühstücksrichtlinie, die jetzt in nationales Recht übergeht. Neben der Marmelade bringt das neue Gesetz auch strengere Regeln für die Kennzeichnung von Honig mit sich.

Auch Mindestfruchtgehalt wird ab heute angepasst

Die Gesetzesnovelle ändert nicht nur die Namen, sondern auch den Inhalt: Der Mindestfruchtgehalt von Marmeladen wird angehoben. Statt bisher 350 Gramm müssen künftig mindestens 450 Gramm Frucht pro Kilogramm enthalten sein – bei „Extra“-Produkten steigt der Wert auf 500 Gramm. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Zuckeranteil zu senken und die Aufstriche insgesamt gesünder zu machen.

Wie es überhaupt zur Namensänderung kam

Dass wir überhaupt so lange über den Begriff streiten mussten, liegt an einem Kompromiss aus dem Jahr 1979: Damals setzte Großbritannien durch, dass nur die eigene Bitterorangen-Marmelade so heißen durfte. Österreich musste diese kuriose Regelung zähneknirschend nach dem EU-Beitritt 1995 übernehmen – trotz lautstarker Proteste gegen den Brüsseler Namensbann.

Auch am Honigregal ändert sich einiges

Schluss mit kryptischen Angaben wie „Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern“. Künftig müssen auf jedem Honigglas alle Ursprungsländer mit ihrem genauen Prozentanteil auf dem Etikett stehen. Die Interessengemeinschaft „Biene Österreich“ feiert diese neue Transparenz bereits als großen Erfolg. Sie sieht darin eine wichtige Waffe im Kampf gegen billigen Import-Honig und eine echte Stärkung für die heimische Imkerei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 08:09 Uhr aktualisiert