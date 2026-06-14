„Brauchen mehr Polizisten!“ Volksbegehren startet

Die Polizei leidet seit Jahren unter massivem Personalmangel – jetzt soll eine Verfassungsänderung die Wende bringen. Ab morgen Montag liegt dazu ein österreichweites Volksbegehren zur Unterschrift bereit.

Die Polizei hofft, mit Hilfe eines Volksbegehrens mehr Personal zu bekommen. Das Volksbegehren kann ab Montag, dem 15. Juni unterschrieben werden.

Die Polizei hofft, mit Hilfe eines Volksbegehrens mehr Personal zu bekommen. Das Volksbegehren kann ab Montag, dem 15. Juni unterschrieben werden.

Scharfe Kritik kommt von der FSG-Polizeigewerkschaft: Sie wirft dem Innenministerium vor, die Situation schönzufärben. Die Realität in den Wachstuben sei von personellen Engpässen geprägt. Neben unbesetzten Ausbildungsplätzen verzeichnen die Polizeischulen Dropout-Quoten von bis zu 50 Prozent. Infolgedessen erreicht laut Personalvertretung weitaus weniger fertig ausgebildetes Personal den Außendienst als erforderlich.

Konsequenzen würden laut Gewerkschaft sowohl Polizisten selbst als auch Bürger tragen

Die Leidtragenden seien am Ende alle – die Polizistinnen und Polizisten ebenso wie die Bürger. Die Konsequenz aus dem Personalmangels: Immer mehr Überstunden und eine sinkende Arbeitsmoral, die immer häufiger in Kündigungen ende. Für zusätzliche Unruhe sorgt das neue, intern heftig kritisierte Dienstzeitmanagement.

Anzahl der Beamten müsse an jeweiliger Einwohner-Anzahl angepasst werden

Geht es nach dem Initiator des Volksbegehrens, dem Polizeigewerkschafter Walter Strallhofer, braucht es eine verfassungsrechtliche Reißleine: Die Mindestgröße der Belegschaft soll sich strikt nach der Einwohnerzahl richten. Das würde dem akuten Mangel ein Ende setzen und den Personalstand auf einen Schlag um mindestens 25 Prozent anheben.

Begehren braucht 100.000 Unterschriften

Jetzt ist die Bevölkerung am Zug: Die Exekutive hofft auf eine rege Teilnahme beim Volksbegehren. Knackt die Initiative die Marke von 100.000 Unterschriften, muss sich das Parlament mit dem Thema befassen. Unterstützer haben dafür eine Woche Zeit – von Montag, 15. Juni, bis Montag, 22. Juni.