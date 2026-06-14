Alkolenker (29) soll nach Unfall Mutter ans Steuer gesetzt haben

Nach einem Unfall in Schwanenstadt im Bezirk Vöcklabruck soll ein 28-Jähriger den Fahrersitz mit seiner Mutter getauscht haben. Zeugen erkannten ihn laut Polizei aber wieder.

In der Nacht auf Sonntag, dem 14. Juni 2026, krachte ein 28-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) mit seinem Auto in eine Hausmauer. Passiert ist der Unfall in einem Kreuzungsbereich im Gemeindegebiet von Schwanenstadt. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich war der Mann mit seinem Pkw unterwegs, als es zur Kollision kam.

Eltern holten ihn ab

Noch bevor die Polizei am Unfallort eintraf, sollen die Eltern des 28-Jährigen gekommen sein. Der Mann wurde laut Polizei von ihnen abgeholt. Danach soll seine Mutter gegenüber den Beamten behauptet haben, sie sei am Steuer des Autos gesessen. Nach der Unfallaufnahme trafen die Polizisten den 28-Jährigen zuhause an. Mehrere Unfallzeugen identifizierten ihn laut Polizei als Lenker des Pkw. Damit blieb die Version der Mutter nicht lange bestehen.

1,38 Promille

Ein Alkoholtest beim 28-Jährigen ergab schließlich 1,38 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich wird der Mann mehrfach angezeigt. Die Polizei schreibt dazu: „Der Rumäne wurde noch vor dem Eintreffen der Polizei von seinen Eltern abgeholt und gegen seine Mutter ausgetauscht.“