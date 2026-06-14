Rückruf: Dieses Cordon Bleu enthält Plastikteile

Es wird unter anderem auch bei Billa und Spar verkauft: Das vegane "Mühlen Cordon Bleu" von der Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co. KG. Vom Verzehr bestimmter Chargen wird dringend abgeraten.

Produktrückruf bei Rügenwalder Mühle wegen Plastikteilchen: Wegen möglicher Fremdkörper warnt die Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co. KG vor dem Verzehr des „Veganen Mühlen Cordon Bleus“ mit Sojaprotein. Betroffen sind Lieferungen in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). In Österreich wird das Produkt unter anderem bei Billa und Spar angeboten. Da transparente Plastikstücke in die Ware gelangt sein könnten, kann eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

©produktwarnung.eu Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon rückerstattet.

Nur bestimmte Chargen betroffen

Alle anderen Produkte der Rügenwalder Mühle sowie Veganen Mühlen Cordon Bleus mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sind NICHT betroffen.