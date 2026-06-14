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auf dem bild von 5min.at sieht man eine billa-filiale in wien.
Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon rückerstattet.
Österreich
14/06/2026
Gesundheitsgefahr

Rückruf: Dieses Cordon Bleu enthält Plastikteile

Es wird unter anderem auch bei Billa und Spar verkauft: Das vegane "Mühlen Cordon Bleu" von der Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co. KG. Vom Verzehr bestimmter Chargen wird dringend abgeraten.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Produktrückruf bei Rügenwalder Mühle wegen Plastikteilchen: Wegen möglicher Fremdkörper warnt die Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co. KG vor dem Verzehr des „Veganen Mühlen Cordon Bleus“ mit Sojaprotein. Betroffen sind Lieferungen in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). In Österreich wird das Produkt unter anderem bei Billa und Spar angeboten. Da transparente Plastikstücke in die Ware gelangt sein könnten, kann eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

auf dem bild von 5min.at sieht man ein veganes cordon bleu.
©produktwarnung.eu
Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon rückerstattet.

Nur bestimmte Chargen betroffen

Alle anderen Produkte der Rügenwalder Mühle sowie Veganen Mühlen Cordon Bleus mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sind NICHT betroffen.

Das sind die betroffenen Chargen

  • 0003873273, Mindesthaltbarkeitsdatum 18.06.2026
  • 0003873703, Mindesthaltbarkeitsdatum 18.06.2026
  • 0003874453, Mindesthaltbarkeitsdatum 21.06.2026
  • 0003874634, Mindesthaltbarkeitsdatum 22.06.2026
  • 0003874871, Mindesthaltbarkeitsdatum 22.06.2026
  • 0003875883, Mindesthaltbarkeitsdatum 23.06.2026
  • 0003875862, Mindesthaltbarkeitsdatum 25.06.2026
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