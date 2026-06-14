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Foto auf 5min.at zeigt den Tunnel Grünburg.
Eine 20-jährige Lenkerin verlor im Tunnel Grünburg die Kontrolle über ihr Auto. Ein Alkotest ergab 1,18 Promille.
Steyr-Land
14/06/2026
Beifahrer verletzt

1,18 Promille: Probeführerschein-Lenkerin baut Unfall im Tunnel

Im Bezirk Steyr-Land verlor eine 20-jährige Probeführerscheinbesitzerin im Tunnel Grünburg die Kontrolle über ihr Auto. Ihr Beifahrer wurde leicht verletzt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Am Samstagabend, dem 13. Juni 2026, war eine 20-jährige Probeführerscheinbesitzerin aus dem Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich) mit ihrem Wagen auf der B140 unterwegs. Sie fuhr in Richtung Sierning. Neben ihr saß ein 21-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Steyr-Land. Im Tunnel Grünburg kam es dann zum Unfall. Die junge Lenkerin verlor plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei streifte sie mehrere Tunnelbeschilderungen. Der 21-jährige Beifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Nach dem Unfall wurde bei der Lenkerin ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab laut Polizei einen Wert von 1,18 Promille. Für die 20-Jährige hatte der Unfall direkte Folgen. Ihr Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Außerdem wird sie angezeigt.

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