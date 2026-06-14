1,18 Promille: Probeführerschein-Lenkerin baut Unfall im Tunnel

Am Samstagabend, dem 13. Juni 2026, war eine 20-jährige Probeführerscheinbesitzerin aus dem Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich) mit ihrem Wagen auf der B140 unterwegs. Sie fuhr in Richtung Sierning. Neben ihr saß ein 21-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Steyr-Land. Im Tunnel Grünburg kam es dann zum Unfall. Die junge Lenkerin verlor plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei streifte sie mehrere Tunnelbeschilderungen. Der 21-jährige Beifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Nach dem Unfall wurde bei der Lenkerin ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab laut Polizei einen Wert von 1,18 Promille. Für die 20-Jährige hatte der Unfall direkte Folgen. Ihr Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Außerdem wird sie angezeigt.