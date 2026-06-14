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Segway-Ausflug endet im Spital: 58-Jährige schwer verletzt
Eine 58-Jährige wurde nach einem Segway-Sturz in St. Lorenz schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.
Vöcklabruck
14/06/2026
Gegen Bordstein

Segway-Ausflug endet im Spital: 58-Jährige schwer verletzt

In St. Lorenz im Bezirk Vöcklabruck ist eine 58-jährige Frau aus Israel mit einem Segway gestürzt. Sie wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Eine 58-jährige israelische Staatsangehörige wurde am Samstag, dem 13. Juni 2026, bei einem Unfall mit einem Segway in St. Lorenz im Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) schwer verletzt. Die Frau war am Abend mit einem ausgeliehenen Segway im Gemeindegebiet unterwegs. Gegen 18.50 Uhr fuhr sie laut Landespolizeidirektion Oberösterreich gegen einen Bordstein und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug. Beim Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde ein Notarzthubschrauber angefordert. Die 58-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

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