Segway-Ausflug endet im Spital: 58-Jährige schwer verletzt

In St. Lorenz im Bezirk Vöcklabruck ist eine 58-jährige Frau aus Israel mit einem Segway gestürzt. Sie wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Eine 58-jährige israelische Staatsangehörige wurde am Samstag, dem 13. Juni 2026, bei einem Unfall mit einem Segway in St. Lorenz im Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) schwer verletzt. Die Frau war am Abend mit einem ausgeliehenen Segway im Gemeindegebiet unterwegs. Gegen 18.50 Uhr fuhr sie laut Landespolizeidirektion Oberösterreich gegen einen Bordstein und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug. Beim Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde ein Notarzthubschrauber angefordert. Die 58-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.