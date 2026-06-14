Mit Jause und Getränken: Leonore Gewessler will mit allen feiern, die heuer 40 werden

Mittelpunkt der Aktion „Auf deinen 40er“ : Die Anliegen der Menschen und die Frage, was sie sich von der Politik und den Grünen für die nächsten 40 Jahre erwarten.

„Auf deinen 40er“: Die Grünen laden zum 40-jährigen Bestehen im Parlament zu persönlichen Gesprächen und zum Feiern mit all jenen, die heuer ebenfalls 40 werden. Dabei soll es um die Menschen selbst und deren Erwartungen in den nächsten 40 Jahren an die Politik und an die Grünen gehen.

Gewessler will den Menschen in persönlichen Gesprächen zuhören

Es werden Familie, Freunde und Bekannte eingeladen. Auch Leonore Gewessler möchte mit einer Jause und Getränken vorbeikommen und sich Zeit für persönliche Gespräche nehmen. „Wir Grüne feiern heuer unseren 40. Geburtstag. Deshalb wollen wir nicht nur auf unsere eigene Geschichte zurückblicken, sondern vor allem den Menschen zuhören. Jede und jeder hat in 40 Jahren Erfahrungen gesammelt, Herausforderungen gemeistert und besondere Momente erlebt. Gerade in Zeiten großer Veränderungen möchte ich wissen, was den Menschen Halt gibt, was ihnen Zuversicht macht und was sie sich für ihre und die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder wünschen“, so die Grünen-Chefin.

„Guter Anlass, um zurückzuschauen“

„40 Jahre sind ein guter Anlass, um zurückzuschauen und nach vorne zu blicken. Das gilt für uns Grüne genauso wie für die Menschen, die heuer ihren 40. Geburtstag feiern. Mich interessiert, was die Menschen erlebt haben, was sie geprägt hat und was sie sich von uns für die Zukunft erwarten. Darüber möchte ich mit ihnen ins Gespräch kommen“, sagt Leonore Gewessler. Der erste Besuch findet am 20. Juni in Graz statt. Anmelden geht online.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 13:02 Uhr aktualisiert