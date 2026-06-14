Von Gewittern zu 35 Grad: So wird das Wetter nächste Woche in Österreich

Sturmböen, Regen und dichte Wolken bestimmen aktuell noch das Bild in vielen Regionen Österreichs. Doch das ändert sich rasch. Bis zum Freitag klettert das Thermometer im ganzen Land nach oben.

Nach Schauern und Gewittern zum Wochenstart gibt es am Freitag in ganz Österreich einen heißen Sommertag.

Nach Schauern und Gewittern zum Wochenstart gibt es am Freitag in ganz Österreich einen heißen Sommertag.

Wer heute am Sonntag den Blick gen Himmel richtet, sieht ein geteiltes Österreich. Während die Alpennordseite im Regen versinkt, scheint im Süden noch die Sonne. Doch aufgepasst: „Besonders in Unterkärnten, der südlichen Steiermark und im Südburgenland muss schließlich mit einigen, teils auch recht kräftigen Schauer- und Gewitterzellen gerechnet werden“, warnt GeoSphere Austria. Auf den Bergen herrscht Nebelgefahr bei stürmischem Nordwestwind.

Wechselhafter Wochenstart

Am Montag beruhigt sich die Lage etwas, die Sonne zeigt sich zeitweise im ganzen Land bei 19 bis 25 Grad. Nur im Südosten wachsen am Nachmittag Haufenwolken empor – „dort sind dann ein paar meist isolierte Regenschauer oder auch Gewitterzellen möglich“. Auf den Bergen im Westen wird es bereits stabiler. Der Dienstag startet überall freundlich, bevor am Nachmittag von Westen her harmlose Wolken aufziehen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 27 Grad.

Schwüle Wochenmitte und 35-Grad

Ab Mittwoch übernimmt der Sommer komplett das Kommando, bringt aber zunächst schwere Luft mit sich. Trotz Hochdruck am Boden sorgt ein Höhentief für „anfangs labile, und somit schauer- und gewitteranfällige Verhältnisse“, die bis zum Nachmittag alle Landesteile treffen können. Dennoch werden bereits bis zu 30 Grad erreicht. Am Donnerstag drohen nach einem sonnigen Start heftige Wärmegewitter, vor allem im Süden und Südosten, bei drückenden 33 Grad. Der Höhepunkt folgt am Freitag: Strahlender Sonnenschein lässt die Temperaturen nach oben steigen. Es wird heiß – „besonders in urbanen Regionen bis zu 35 Grad“.

Genaue Prognosen: Hier erfährst du im Detail wie das Wetter nächste Woche in folgenden Bundesländern wird: Wien

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