Produktwarnung für BILLA-Nudeln: „Darf nicht mehr verzehrt werden“

Billa informiert: Bei einem Nudel-Fertiggericht kam es zu einem Druckfehler beim Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Produkt sollte nicht mehr verzehrt werden.

Der Lieferant Star Meal N.V. informiert im Rahmen eines vorsorglichen Verbraucherschutzes über einen Fehler beim Aufdruck des Mindesthaltbarkeitsdatums eines Fertiggerichts, das bei Billa verkauft wurde. Betroffen ist das Produkt „FOODMAKER BOWL RIGATONI CHICKEN TOMATO 375G“ mit der GTIN/EAN 5407009901591.

Falsches Datum: Produktwarnung für Nudelgericht bei Billa

Bei einzelnen Verpackungen wurde das Mindesthaltbarkeitsdatum aufgrund eines Druckfehlers unvollständig dargestellt. Statt „10.06.2026“ wurde auf einigen Packungen fälschlicherweise nur „0.06.2026“ aufgedruckt. Das Unternehmen informierte Kunden bereits rechtzeitig am 10. Juni über den fehlerhaften Aufdruck: Billa-Produktwarnung.

©Rewe Produktwarnung: Auf dieses Nudelgericht wurde ein falsches Mindesthaltbarkeitsdatum gedruckt. // „FOODMAKER BOWL RIGATONI CHICKEN TOMATO 375G“ mit der GTIN/EAN 5407009901591

„Nicht verzehren“: Produkt wurde aus dem Verkauf genommen

Somit hat das Produkt das Mindesthaltbarkeitsdatum mittlerweile bereits überschritten. Der Hersteller weist in der Produktwarnung darauf hin, dass der Artikel nach dem 10. Juni 2026 nicht mehr verzehrt werden darf. Wer das Nudelgericht aktuell also noch zu Hause hat, sollte unbedingt vom Verzehr absehen. Der betroffene Warenbestand wurde natürlich bereits aus dem Verkauf genommen.

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Kundinnen und Kunden, die das Produkt bereits gekauft haben, können dieses auch ohne Kassenbon zurückgeben. Die Rückerstattung erfolgt im jeweiligen Handelsbetrieb. Der Lieferant StarMeal N.V. bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen

Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. „Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist“, wird abschließend betont.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 20:05 Uhr aktualisiert