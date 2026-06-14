Viel Sonne, aber regionale Gewitter in Österreich

Am morgigen Montag, dem 15. Juni 2026, dürfen sich die Menschen in den meisten Regionen des Landes auf freundliche Stunden freuen. Laut der Prognose der GeoSphere Austria zieht der Wochenstart recht gut auf: „Zumindest zeitweise scheint im Großteil des Landes die Sonne.“ Ganz ohne Niederschlag geht es aber nicht durch den Tag. „In der ersten Tageshälfte kommt es nur stellenweise, vor allem im Norden und über der Landesmitte, zu leichten Regenschauern.“ Am Nachmittag verlagert sich das wolkenreiche Geschehen regional. „Am Nachmittag wachsen Haufenwolken am ehesten im Südosten bis in große Höhen empor, dort sind dann ein paar meist isolierte Regenschauer oder auch Gewitterzellen möglich.“ Nach Frühtemperaturen zwischen 8 und 16 Grad klettert das Thermometer auf Tageshöchsttemperaturen von 19 bis 25 Grad.

Geteiltes Wetter am Berg

In den Bergen zeigt sich der Montag laut den Meteorologen noch unentschlossen. „In der Osthälfte steht am Montag noch eher wechselhaftes Bergwetter an, neben sonnigen Abschnitten und recht guten Sichtverhältnissen stören immer wieder auch dichtere Wolken bzw. Quellwolken und es kann zu kurzen, im Süden teils auch gewittrigen Schauern kommen.“ Ein ganz anderes Bild zeigt sich hingegen im Westen: „Westlich der Kitzbüheler Alpen ist das Bergwetter schon stabiler, hier überwiegt der Sonnenschein, die Quellwolken bleiben harmlos.“ Der Wind weht am Berg „überall mäßig bis lebhaft, in exponierten Lagen auch kräftig aus West bis Nordwest“. In 2000 Metern Höhe werden tagsüber etwa 6 bis 9 Grad erreicht.