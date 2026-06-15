Schock auf der A13: Auto brennt lichterloh, Autobahn gesperrt

Ein Auto fing auf der Brennerautobahn plötzlich Feuer und stand innerhalb kurzer Zeit in Flammen. Wegen Explosionsgefahr musste die A13 in beide Richtungen gesperrt werden.

Kurz nach dem Ausbruch des Feuers verschärfte sich die Lage. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Gefahr einer Explosion musste die Brennerautobahn vorübergehend in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden.

Kurz nach dem Ausbruch des Feuers verschärfte sich die Lage. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Gefahr einer Explosion musste die Brennerautobahn vorübergehend in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden.

Für die Insassen eines Autos wurde die Heimreise aus Italien am Sonntagabend zu einem Albtraum. Auf der Brennerautobahn (A13) bemerkten sie plötzlich Rauch und Flammen aus dem Motorraum ihres Fahrzeugs. Wenige Augenblicke später stand der Wagen in Vollbrand.

Familie kann sich rechtzeitig retten

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr am Beginn des Baustellenbereichs der Luegbrücke in Fahrtrichtung Norden. Im Fahrzeug befanden sich ein 66-jähriger Tiroler, zwei Mitfahrerinnen im Alter von 69 und 30 Jahren sowie ein Kind. Geistesgegenwärtig reagierten die Insassen sofort und verließen das Fahrzeug rechtzeitig. Alle vier Personen konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Explosionsgefahr führt zu Vollsperre

Kurz nach dem Ausbruch des Feuers verschärfte sich die Lage. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Gefahr einer Explosion musste die Brennerautobahn vorübergehend in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Sperre sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Österreichs. Die Feuerwehren Gries am Brenner und Steinach rückten umgehend zum Einsatz aus. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich vollständig zu löschen. Bereits gegen 19.35 Uhr konnte die Fahrtrichtung Süden wieder freigegeben werden. Die Sperre in Richtung Norden dauerte aufgrund der aufwendigen Löscharbeiten und Bergungsmaßnahmen bis etwa 20.20 Uhr an.

Asphalt schwer beschädigt

Vom Fahrzeug blieb nach dem Brand nur noch ein ausgebranntes Wrack übrig. Die enorme Hitze beschädigte zudem die Fahrbahn massiv. Der Asphalt im Bereich des Brandortes musste überprüft werden. Ein Abschleppunternehmen entfernte das zerstörte Fahrzeug schließlich von der Autobahn.