Nach brutaler Axt-Attacke in Linz: Jetzt liegt das Gutachten zum Täter vor

Mitten im Trubel eines beliebten Linzer Marktes eskalierte die Situation binnen Sekunden. Ein Security-Mitarbeiter kämpfte nach einer Axt-Attacke um sein Leben. Nun liegt das psychiatrische Gutachten zum mutmaßlichen Täter vor.

Der Angriff erschütterte weit über Oberösterreich hinaus zahlreiche Menschen. Mitten am Linzer Südbahnhofmarkt soll ein 30-Jähriger im April dieses Jahres einen Security-Mitarbeiter mit einer Axt attackiert und lebensgefährlich verletzt haben, 5 Minuten hat berichtet: Brutale Axt-Attacke am Linzer Südbahnhofmarkt: Opfer schwer verletzt . Nun liegt das psychiatrische Gutachten vor.

Angriff vor den Augen zahlreicher Zeugen

Der Vorfall ereignete sich am 15. April auf dem stark frequentierten Südbahnhofmarkt in Linz. Der 30-jährige Mann aus dem Mühlviertel war laut Ermittlungen mit einer Axt im Rucksack unterwegs, als er das Interesse eines Sicherheitsmitarbeiters auf sich zog. Was danach geschah, entwickelte sich innerhalb weniger Augenblicke zu einem dramatischen Gewaltausbruch. Der Beschuldigte soll die Axt aus seinem Rucksack genommen und den Security-Mitarbeiter verfolgt haben. Trotz eines Fluchtversuchs des Opfers kam es zu mehreren Angriffen. Nur durch das mutige Eingreifen von Passanten konnte der Täter schließlich gestoppt und weiterer Schaden verhindert werden.

Täter soll nicht zurechnungsfähig gewesen sein

Wie nun bekannt wurde, kommt die psychiatrische Sachverständige in ihrem Gutachten zu dem Schluss, dass der Mann zum Tatzeitpunkt an einer paranoiden Schizophrenie gelitten habe und deshalb nicht zurechnungsfähig gewesen sein soll. Nach Einschätzung der Expertin hätten sich bereits über Jahre hinweg psychische Auffälligkeiten gezeigt. Diese seien zuletzt zunehmend schwerwiegender geworden. Besonders brisant ist ein weiterer Teil des Gutachtens. Die Sachverständige sieht demnach ein erhebliches Risiko, dass der Mann künftig erneut schwere Straftaten begehen könnte. Aus diesem Grund empfiehlt sie die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Dort werden Personen behandelt, die aufgrund schwerer psychischer Erkrankungen strafrechtlich nicht verantwortlich gemacht werden können, von denen aber weiterhin eine Gefahr ausgeht.

Opfer überlebte nur knapp

Der 40-jährige Security-Mitarbeiter erlitt bei dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen. Nach dem Vorfall musste er intensiv medizinisch versorgt werden. Dass der Mann die Attacke überlebte, dürfte nicht zuletzt dem schnellen Eingreifen mutiger Zeugen sowie der raschen medizinischen Versorgung zu verdanken sein.

Ermittlungen abgeschlossen

Der Beschuldigte hatte sich im Zuge der Ermittlungen geständig gezeigt. Laut Staatsanwaltschaft gab er an, den Tod des Sicherheitsmitarbeiters in Kauf genommen zu haben. Auf Basis des nun vorliegenden Gutachtens wird das weitere rechtliche Vorgehen vorbereitet. Dabei steht insbesondere die Frage im Mittelpunkt, ob der Mann dauerhaft in einer spezialisierten Einrichtung untergebracht werden soll.