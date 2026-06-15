„Labubu“ zurückgerufen: Erstickungsgefahr bei beliebter Plüschfigur

Bei einer Sicherheitsprüfung wurde festgestellt, dass sich Teile der beliebten Plüschfigur „Labubu“ lösen können. Für Kleinkinder besteht dadurch eine mögliche Erstickungsgefahr.

Auslöser für den Rückruf ist eine Untersuchung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Dabei wurde festgestellt, dass sich Hände und Füße der Plüschfigur unter Umständen lösen können.

Auslöser für den Rückruf ist eine Untersuchung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Dabei wurde festgestellt, dass sich Hände und Füße der Plüschfigur unter Umständen lösen können.

Eltern sollten jetzt besonders aufmerksam sein: Die Comic Treff Buchhandels GmbH hat einen Produktrückruf für die Plüschfigur „Labubu“ gestartet. Grund dafür sind mögliche Sicherheitsmängel, die bei einer Überprüfung festgestellt wurden. Betroffen ist eine bestimmte Charge der beliebten Kuschelfigur, die seit dem vergangenen Jahr verkauft wurde.

Kleinteile können sich lösen

Auslöser für den Rückruf ist eine Untersuchung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Dabei wurde festgestellt, dass sich Hände und Füße der Plüschfigur unter Umständen lösen können. Die abgelösten Teile stellen insbesondere für Kleinkinder ein Risiko dar. Es besteht die Gefahr, dass Kinder die Kleinteile verschlucken und daran ersticken könnten.

Vom Rückruf betroffen ist ausschließlich folgendes Produkt: Produkt: Labubu Plüschfigur

Chargennummer: R12402230008-06

Verkaufszeitraum: ab Juli 2025

Kunden sollen Produkt sofort sichern

Das Unternehmen appelliert an alle Käufer, die betroffene Plüschfigur umgehend außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Wer eine Labubu-Figur aus der betroffenen Charge besitzt, sollte diese nicht mehr verwenden und die Sicherheit von Kindern nicht gefährden. Die Rückgabe des Produkts ist ab sofort möglich. Kunden erhalten den vollständigen Kaufpreis zurück. Besonders kundenfreundlich: Für die Rückerstattung ist kein Kassenbon erforderlich. Die Rückgabe erfolgt in der Filiale der Comic Treff Buchhandels GmbH in der Barnabitengasse 12 im 6. Wiener Gemeindebezirk.