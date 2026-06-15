Bis zu 312.000 Euro: Lotto-Ziehung bringt drei Solo-Gewinne

Der Lotto-Sechser blieb am Sonntag, 14. Juni 2026, zwar unberührt, dennoch gab es drei Solo-Gewinne bei der Ziehung. Alles dazu hier bei uns.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl, LottoPlus und dem Joker gab es jeweils Solo-Gewinne am Sonntag.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl, LottoPlus und dem Joker gab es jeweils Solo-Gewinne am Sonntag.

Nach zwei Lotto-Sechsern direkt hintereinander am vergangenen Sonntag und Mittwoch blieben Österreichs Spielteilnehmer am Freitag und Sonntag weitestgehend glücklos – zumindest was den Millionengewinn im ersten Rang bei „Lotto 6 aus 45“ betrifft. Damit wartet am kommenden Mittwoch, 17. Juni 2026, ein Doppeljackpot und damit rund zwei Millionen Euro, berichten die Österreichischen Lotterien.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 14. Juni 2026, gezogen: Lotto : 2, 14, 16, 19, 20, 32; Zusatzzahl: 29

: 2, 14, 16, 19, 20, 32; Zusatzzahl: 29 LottoPlus : 15, 18, 24, 33, 36, 44

: 15, 18, 24, 33, 36, 44 Joker: 2, 3, 8, 2, 1, 1 alle Angaben ohne Gewähr

Lotto-Ziehung: Fünfer mit Zusatzzahl bringt 79.000 Euro

Obwohl der Lotto-Sechser ausgeblieben ist, hat es bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 14. Juni 2026, doch drei Solo-Gewinne gegeben. Solo-Gewinn Nummer eins war von einem Spielteilnehmer via win2day. Er oder sie hat mit einem Fünfer mit Zusatzzahl mehr als 79.000 Euro gewonnen. Der gewinnbringende Tipp war der zweite von drei.

Solo-Gewinne auch bei LottoPlus und beim Joker

Solo-Gewinn Nummer zwei gab es bei LottoPlus. Da war es ein Wiener, der per Quicktipp die sechs Richtigen am Schein hatte. Der fünfte von fünf Tipps war schließlich jener, der nun 172.100 Euro wert ist. Schließlich hat es auch beim Joker noch einen Solo-Gewinn gegeben. Ein Niederösterreicher hatte sowohl die richtigen Zahlen am Schein als auch das „Ja“ angekreuzt. Er oder sie bekommt nun rund 312.500 Euro.