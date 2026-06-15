Fall Jenni S.: Nach acht Jahren folgt nun die Mordanklage

Fast acht Jahre lang hofften Familie und Freunde auf Antworten. Nun gibt es eine entscheidende Wendung im Fall der verschwundenen Jus-Studentin Jenni Scharinger: Gegen ihren Ex-Freund wurde Mordanklage erhoben.

Fast acht Jahre lang galt die damals 21-jährige Jus-Studentin Jenni Scharinger als vermisst. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben: Ihr ehemaliger Lebensgefährte soll die junge Frau getötet haben. Damit könnte einer der aufsehenerregendsten Vermisstenfälle der vergangenen Jahre nun vor Gericht aufgearbeitet werden.

Spurlos verschwunden

Als Jenni Scharinger im Jahr 2018 plötzlich verschwand, begann für ihre Familie eine jahrelange Zeit der Ungewissheit. Die junge Studentin war aus ihrer Wohnung verschwunden, jede Spur fehlte. Trotz umfangreicher Ermittlungen, Suchaktionen und zahlreicher Hinweise blieb lange offen, was mit der damals 21-Jährigen geschehen war. Erst Anfang dieses Jahres kam Bewegung in den Fall. Im Jänner soll der Ex-Freund der jungen Frau ein Geständnis abgelegt haben. Die Ermittlungen konzentrierten sich in der Folge auf die Rekonstruktion der Tat und die Sicherung weiterer Beweise. Nach Abschluss der Untersuchungen liegt nun die Mordanklage gegen den Mann vor. Weitere Informationen folgen.