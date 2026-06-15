Für diese fünf Volksbegehren in Österreich kann unterschrieben werden

Ab heute können Millionen Österreicher fünf Volksbegehren unterstützen. Die Themen reichen von Gratis-Verhütung über einen Karfreitags-Feiertag bis hin zu mehr Personal bei der Polizei. Die Eintragungsfrist läuft bis 22. Juni.

Seit heute können Bürger in ganz Österreich fünf neue Volksbegehren unterstützen. Die Initiativen behandeln unterschiedliche gesellschaftliche und politische Themen, von Gratis-Verhütung über die Einführung einer Wahlpflicht bis hin zu Forderungen nach mehr Personal bei der Polizei. Die Eintragungsfrist läuft bis einschließlich 22. Juni 2026. Alle fünf Initiativen haben bereits die notwendige Anzahl an Unterstützungserklärungen erreicht und wurden deshalb zum offiziellen Eintragungsverfahren zugelassen. Alle wichtigen Informationen findet man auf der Homepage des Bundesministerium für Inneres.

Für folgende Volksbegehren kann aktuell unterschrieben werden: GRATIS Verhütung

Karfreitag-Feiertag für Alle

Polizei – kritischer Personalmangel

Transparenz im Parlament

Wahlpflicht Nationalratswahl Bundespräsidentenwahl

Wer unterschreiben darf

Unterschreiben können alle österreichischen Staatsbürger, die spätestens am 22. Juni 2026 das 16. Lebensjahr vollendet haben, wahlberechtigt sind und am Stichtag in der Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eingetragen waren. Insgesamt sind mehr als 6,3 Millionen Menschen zur Unterstützung der Volksbegehren berechtigt. Die Unterstützung ist auf zwei Wegen möglich: Online mit der ID Austria oder Persönlich in jedem Eintragungslokal einer österreichischen Gemeinde. Wer bereits in der Einleitungsphase eine Unterstützungserklärung abgegeben hat, muss nichts weiter tun. Diese Unterstützung wird automatisch angerechnet. Eine zweite Unterschrift ist nicht möglich. Erreicht ein Volksbegehren mindestens 100.000 Unterschriften, muss es im Nationalrat behandelt werden. Ob daraus tatsächlich ein Gesetz entsteht, entscheidet jedoch weiterhin das Parlament.

Hast du jemals ein Volksbegehren unterschrieben? Ja, eines. Ja, sogar mehrere! Nein. Hätte gerne, aber verstehe es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Karfreitag und Wahlpflicht sorgen für Diskussionen

Besonders das Volksbegehren für einen allgemeinen Karfreitags-Feiertag sowie die Forderung nach einer Wahlpflicht bei Nationalrats- und Bundespräsidentenwahlen sorgen bereits im Vorfeld für Diskussionen. Auch die Initiative gegen den Personalmangel bei der Polizei stößt angesichts zahlreicher offener Stellen und steigender Belastungen auf großes öffentliches Interesse. Bei der Initiative Gratis Verhütung wird die komplette Kostenübernahme bei der Empfängnisverhütung gefordert, 5 Minuten hat dazu berichtet: Gratis Kondome für alle: Fünf neue Volksbegehren ab Montag. Drogerien und Apotheken sollen Gummis und Schutzhüllen für den Intimbereich (Lecktücher) umsonst ausgeben, zudem sollen hormonelle Mittel sowie Notfallverhütungen gratis werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 11:49 Uhr aktualisiert