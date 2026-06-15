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Das Bild auf 5min.at zeigt Bier und Chips auf einem Tisch und im Fernsehen läuft ein Fußballspiel.
Österreich
15/06/2026
Sender-Überblick

ServusTV, ORF: Wo die Fußball-WM-Gruppenphase übertragen wird

Die Weltmeisterschaft läuft derzeit bereits, einige Spiele sind schon gespielt. In Österreich kann man alle auch im Fernsehen auf ORF oder Servus TV schauen. Wo aber laufen welche Spiele? Hier ein kurzer Überblick.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
3 Minuten Lesezeit(505 Wörter)
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Die Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und Mexiko hat bereits einige Highlights und bisher vor allem viele Tore gebracht (Stand 15. Juni 2026, 13 Uhr) – so etwa bei den Partien zwischen Deutschland und Curacao (7:1), Schweden gegen Tunesien (5:1) und USA gegen Paraguay (4:1). Zwei Sender teilen sich hierzulande dabei die Übertragungsrechte. Österreichs Fußballfans können also alle Spiele live miterleben – entweder bei ServusTV oder beim ORF.

Die meisten WM-Spiele sind schon aufgeteilt

Die meisten Spiele haben sich die beiden Sender auch schon untereinander aufgeteilt. Offen ist lediglich der letzte Spieltag, an dem immer zwei Spiele gleichzeitig laufen. Klar ist nur: Das Österreich-Spiel gegen Algerien überträgt der ORF, dementsprechend bleibt für ServusTV das Spiel Jordanien gegen Argentinien. Folgend findet ihr eine Tabelle, die zeigt, welcher Sender welches Spiel überträgt. Am letzten Spieltag gibt es ein „1st Pick“ Prinzip. Jener Sender, der den „1st Pick“ hat, darf sich aussuchen, welches der beiden Spiele er überträgt. Das jeweils andere Spiel läuft am anderen Sender.

Datum / UhrzeitWM-SpielSender
15. Juni / 18 UhrSpanien – Kap VerdeServusTV
15. Juni / 21 UhrBelgien – ÄgyptenServusTV
16. Juni / 0 UhrSaudi-Arabien – UruguayServusTV
16. Juni / 3 UhrIran – NeuseelandServusTV
16. Juni / 21 UhrFrankreich – SenegalORF
17. Juni / 0 UhrIrak – NorwegenORF
17. Juni / 3 UhrArgentinien – AlgerienORF
17. Juni / 6 UhrÖsterreich – JordanienORF
17. Juni / 19 UhrPortugal – Demokratische Republik KongoServusTV
17. Juni / 22 UhrEngland – KroatienServusTV
18. Juni / 1 UhrGhana – PanamaServusTV
18. Juni / 4 UhrUsbekistan – KolumbienServusTV
18. Juni / 18 UhrTschechien – SüdafrikaORF
18. Juni / 21 UhrSchweiz – Bosnien-HerzegowinaORF
19. Juni / 0 UhrKanada – KatarORF
19. Juni / 3 UhrMexiko – KoreaORF
19. Juni / 21 UhrUSA – AustralienServusTV
20. Juni / 0 UhrSchottland – MarokkoServusTV
20. Juni / 2.30 UhrBrasilien – HaitiServusTV
20. Juni / 5 UhrTürkei – ParaguayServusTV
20. Juni / 19 UhrNiederlande – SchwedenORF
20. Juni / 22 UhrDeutschland – ElfenbeinküsteORF
21. Juni / 2 UhrEcuador – CuracaoORF
21. Juni / 6 UhrTunesien – JapanORF
21. Juni / 18 UhrSpanien – Saudi-ArabienServusTV
21. Juni / 21 UhrBelgien – IranServusTV
22. Juni / 0 UhrUruguay – Kap VerdeServusTV
22. Juni / 3 UhrNeuseeland – ÄgyptenServusTV
22. Juni / 19 UhrArgentinien – ÖsterreichServusTV
22. Juni / 23 UhrFrankreich – IrakORF
23. Juni / 2 UhrNorwegen – SenegalORF
23. Juni / 5 UhrJordanien – AlgerienORF
23. Juni / 19 UhrPortugal – UsbekistanServusTV
23. Juni / 22 UhrEngland – GhanaServusTV
24. Juni / 1 UhrPanama – KroatienServusTV
24. Juni / 4 UhrKolumbien – Demokratische Republik KongoServusTV
24. Juni / 21 UhrSchweiz – Kanada1st Pick Servus TV
24. Juni / 21 UhrBosnien-Herzegowina – Katar1st Pick Servus TV
25. Juni / 0 UhrSchottland – Brasilien1st Pick ORF
25. Juni / 0 UhrMarokko – Haiti1st Pick ORF
25. Juni / 3 UhrTschechien – Mexiko1st Pick ORF
25. Juni / 3 UhrSüdafrika – Korea1st Pick ORF
25. Juni / 22 UhrEcuador – Deutschland1st Pick ORF
25. Juni / 22 UhrCuracao – Elfenbeinküste1st Pick ORF
26. Juni / 1 UhrTunesien – Niederlande1st Pick Servus TV
26. Juni / 1 UhrJapan – Schweden1st Pick Servus TV
26. Juni / 4 UhrTürkei – USA1st Pick ORF
26. Juni / 4 UhrParaguay – Australien1st Pick ORF
26. Juni / 21 UhrNorwegen – Frankreich1st Pick Servus TV
26. Juni / 21 UhrSenegal – Irak1st Pick Servus TV
27. Juni / 2 UhrUruguay – Spanien1st Pick ORF
27. Juni / 2 UhrKap Verde – Saudi-Arabien1st Pick ORF
27. Juni / 5 UhrNeuseeland – Belgien1st Pick ORF
27. Juni / 5 UhrÄgypten – Iran1st Pick ORF
27. Juni / 23 UhrPanama – England1st Pick ORF
27. Juni / 23 UhrKroatien – Ghana1st Pick ORF
28. Juni / 1.30 UhrKolumbien – Portugal1st Pick Servus TV
28. Juni / 1.30 UhrDemokratische Republik Kongo – Usbekistan1st Pick Servus TV
28. Juni / 4 UhrJordanien – ArgentinienServusTV
28. Juni / 4 UhrAlgerien – ÖsterreichORF
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