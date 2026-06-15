ServusTV, ORF: Wo die Fußball-WM-Gruppenphase übertragen wird

Die Weltmeisterschaft läuft derzeit bereits, einige Spiele sind schon gespielt. In Österreich kann man alle auch im Fernsehen auf ORF oder Servus TV schauen. Wo aber laufen welche Spiele? Hier ein kurzer Überblick.

Die Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und Mexiko hat bereits einige Highlights und bisher vor allem viele Tore gebracht (Stand 15. Juni 2026, 13 Uhr) – so etwa bei den Partien zwischen Deutschland und Curacao (7:1), Schweden gegen Tunesien (5:1) und USA gegen Paraguay (4:1). Zwei Sender teilen sich hierzulande dabei die Übertragungsrechte. Österreichs Fußballfans können also alle Spiele live miterleben – entweder bei ServusTV oder beim ORF.

Die meisten WM-Spiele sind schon aufgeteilt

Die meisten Spiele haben sich die beiden Sender auch schon untereinander aufgeteilt. Offen ist lediglich der letzte Spieltag, an dem immer zwei Spiele gleichzeitig laufen. Klar ist nur: Das Österreich-Spiel gegen Algerien überträgt der ORF, dementsprechend bleibt für ServusTV das Spiel Jordanien gegen Argentinien. Folgend findet ihr eine Tabelle, die zeigt, welcher Sender welches Spiel überträgt. Am letzten Spieltag gibt es ein „1st Pick“ Prinzip. Jener Sender, der den „1st Pick“ hat, darf sich aussuchen, welches der beiden Spiele er überträgt. Das jeweils andere Spiel läuft am anderen Sender.