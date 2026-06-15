Gmundner Keramik startet Tech-Kooperation mit US-Experten

Bei Gmundner Keramik wird seit Montag ein neues Kapitel aufgeschlagen. Eigentümer Markus Friesacher unterzeichnete im Traditionsbetrieb in Gmunden eine Kooperationsvereinbarung mit Kevin Scott, dem Gründer von Behind the Tech Labs, kurz BTTL. Im Mittelpunkt steht eine Frage, die für viele alte Handwerksbetriebe wichtig ist: Wie bleibt ein Stück österreichisches Kulturgut auch für die nächste Generation stark? Bei Gmundner Keramik soll die Antwort nicht im Gegensatz zwischen Tradition und Technik liegen, sondern genau in ihrer Verbindung.

©Drehraum Communicatons/APA Fotoservice/Franz Neumayr v.l. Markus Friesacher und Kevin Scott bei der Unterzeichnung der Vereinbarung.

Technik am Standort

Die Zusammenarbeit setzt gleich an mehreren Punkten an. Geplant sind technische Neuerungen direkt am Standort, mehr Digitalisierung, bessere Energieeffizienz und eine Qualitätssicherung, die von Künstlicher Intelligenz unterstützt wird. Damit soll das Handwerk nicht ersetzt werden. Es geht vielmehr darum, die Produktion moderner aufzustellen und den Betrieb zukunftsfit zu machen. Der typische Charakter der Gmundner Keramik bleibt dabei der Kern der Arbeit.

©Drehraum Communicatons/APA Fotoservice/Franz Neumayr | Gmundner Keramik und Behind the Tech Labs starten in Gmunden eine Kooperation, die traditionelles Handwerk mit moderner Technik verbindet.

Jugend im Blick

Ein wichtiger Teil der Kooperation ist auch die Förderung junger Menschen. Kevin Scott will dabei als Mentor und Wissensvermittler auftreten. Geplant sind unter anderem Kooperationen mit Höheren Technischen Lehranstalten, Diplomarbeiten und sogenannte „Tech Days“. So sollen Jugendliche erleben, wie vielfältig keramische Kunst sein kann. Auch Kunst- und Kulturprojekte spielen in der neuen Partnerschaft eine Rolle. Zusätzlich wurde ein Gemeinschaftsprojekt mit Künstlerinnen präsentiert.

Leidenschaft fürs Töpfern

Kevin Scott bringt nicht nur seine Erfahrung im Bereich Künstliche Intelligenz ein. Er hat auch selbst ein Töpfer-Studio und kennt die Arbeit mit Keramik aus eigener Leidenschaft. Genau diese Verbindung macht die Kooperation besonders: Technik trifft hier nicht von außen auf das Handwerk, sondern auf echtes Interesse daran. „Keramik fasziniert mich seit Jahren – ich töpfere selbst. Hier darf ich diese Leidenschaft mit Technologie verbinden und vor allem junge Menschen auf ihrem Weg begleiten“, sagt Kevin Scott über die neue Partnerschaft.

Standort sichern

Auch Markus Friesacher sieht in der Zusammenarbeit eine Chance für die Zukunft des Betriebs in Gmunden. Für ihn geht es darum, das jahrhundertealte Handwerk weiterzuentwickeln, ohne seine Wurzeln zu verlieren. „Wir verbinden bei Gmundner Keramik jahrhundertealtes Handwerk mit modernster Technologie. So bleiben wir – ganz im Sinnen des Rennsports – auf der Überholspur und sichern den Standort für die nächste Generation.“